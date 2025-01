Škoda Auto Slovensko bilancuje. Opätovne potvrdila pozíciu lídra na trhu s novými vozidlami v segmente firemných i súkromných zákazníkov a je jednou z medziročne najsilnejšie rastúcich značiek

Značka Škoda je číslom jedna v segmente firemných i súkromných zákazníkov

Trhový podiel Škoda Auto Slovensko za rok 2024 dosiahol 20,7 %, značka dodala zákazníkom 19 342 vozidiel

Škoda je jednou z medziročne najsilnejšie rastúcich značiek na Slovensku

6 modelov značky sa umiestnilo v rámci TOP 10 najpredávanejších vozidiel

Octavia je najpredávanejšie auto na slovenskom trhu, Enyaq zase najpredávanejší elektromobil a darí sa aj novým modelom Kodiaq a Superb

Značka Škoda na Slovensku oslavuje úspechy. Za uplynulý rok opätovne potvrdila pozíciu lídra na trhu s novými vozidlami s 20,7% podielom a celkovo až 19 342 dodanými vozidlami. Škoda na Slovensku je zároveň jednou z medziročne najsilnejšie rastúcich značiek na trhu a stala sa číslom jedna v segmente firemných i súkromných zákazníkov. V roku 2024 sa zároveň darilo viacerým modelom značky, pričom až 6 z nich skončilo medzi 10 najobľúbenejšími vozidlami na slovenskom trhu. Jednoznačným favoritom slovenských šoférov sa opäť stala Škoda Octavia s počtom 4 474 dodaných vozidiel a najpredávanejším elektromobilom na trhu je Enyaq, ktorý si túto pozíciu drží už od svojho uvedenia na slovenský trh (podľa ZAP SR).

„Úspechy značky Škoda na Slovensku sú pre nás veľkou motiváciou pokračovať v inováciách a prinášať našim zákazníkom vozidlá, ktoré napĺňajú ich očakávania a potreby. S 20,7% trhovým podielom, viac ako 19-tisíc dodanými vozidlami a prvenstvom v segmentoch firemných aj súkromných zákazníkov sme opäť potvrdili našu silnú pozíciu na slovenskom trhu. Je to výsledok dôvery našich zákazníkov, odhodlania našich partnerov a výnimočnej práce celého tímu značky Škoda Auto Slovensko. Veríme, že vďaka najmodernejšiemu a najširšiemu modelovému portfóliu v histórii značky Škoda, budeme naďalej písať príbehy úspechu,“ uviedol Jaroslav Hercog, riaditeľ spoločnosti Škoda Auto Slovensko.

Značka Škoda na Slovensku opätovne potvrdila svoju pozíciu lídra na trhu a zaznamenala historické úspechy, ktoré ju radia medzi najúspešnejšie značky a to nielen na domácom trhu. Rok 2024 tak bol pre Škoda Auto Slovensko mimoriadne úspešný v mnohých oblastiach. V uplynulom roku značka Škoda na Slovensku medziročne zaznamenala mimoriadny rast, čo ju radí medzi jednu z najsilnejšie rastúcich značiek na domácom automobilovom trhu.

Jasné prvenstvo značky Škoda v roku 2024 potvrdzujú celkové predaje jednotlivých modelov, v ktorých suverénne vedie model Octavia s počtom 4 474 dodaných kusov. Škoda Octavia je zároveň najpredávanejším autom na Slovensku za rok 2024. Foto: Škoda Auto

Najpredávanejším autom na Slovensku je Octavia, 6 modelov Škoda medzi 10 najobľúbenejšími modelmi celkovo

Jasné prvenstvo značky Škoda v roku 2024 potvrdzujú celkové predaje jednotlivých modelov, v ktorých suverénne vedie model Octavia s počtom 4 474 dodaných kusov. Škoda Octavia je zároveň najpredávanejším autom na Slovensku za rok 2024. Darilo sa aj modelu Fabia, ktorý si s počtom 3 791 zaregistrovaných kusov vyslúžil druhú priečku. Prvú päťku najobľúbenejších modelov Škoda uzatvárajú Kamiq (2 616 ks), Karoq (2 591 ks) a Scala (2 213 ks). Tieto modely pritom patria k dlhodobo obľúbeným vozidlám medzi slovenskými zákazníkmi. Potvrdzuje to aj fakt, že až 6 modelov značky (spolu s modelom Kodiaq, ktorého bolo dodaných 1 971 kusov) sa umiestnilo v rebríčku 10 najpredávanejších vozidiel na trhu.

Rástol aj dopyt po lokálne bezemisných modeloch z rodiny Enyaq. V roku 2024 doručila Škoda Auto Slovensko zákazníkom celkovo 246 elektromobilov tohto modelového radu (117 ks SUV + 129 ks Coupé). Škoda zároveň rozširuje ponuku elektromobilov o model Elroq a v blízkej budúcnosti má pribudnúť rad ďalších, plne elektrických modelov. Pre všetkých záujemcov o kúpu jazdeného elektrického modelu Škoda prostredníctvom programu Škoda Plus poskytujeme popri certifikáte kvality aj kontrolu stavu batérie a každému záujemcovi poskytneme certifikát o jej stave.

Rástol aj dopyt po lokálne bezemisných modeloch z rodiny Enyaq. V roku 2024 doručila Škoda Auto Slovensko zákazníkom celkovo 246 elektromobilov tohto modelového radu (117 ks SUV + 129 ks Coupé). Foto: Škoda Auto

Dominujú benzínové motory v kombinácii s automatickou prevodovkou a šedá metalíza

Zákazníci si v roku 2024 najčastejšie volili modely s benzínovými motormi. Tie tvorili až 68,6 % dodaných modelov. Druhou najobľúbenejšou voľbou boli naftové agregáty, ktoré si vybralo do svojich vozidiel celkovo 29,3 % zákazníkov. Čisto elektrický pohon tvoril 1,3 % dodaných vozidiel a plug-in hybridy 0,8 %. Slováci si svoje vozidlá značky Škoda najčastejšie vyberajú s automatickou prevodovkou. Urobilo tak až 65,5 % zákazníkov, zvyšných 34,5 % siahlo po manuálnej prevodovke. Vozidlá si pritom kombinujú najčastejšie s neutrálnymi farbami. Víťazom je šedá metalíza (25,5 %), populárna je stále i čierna metalíza (16,0 %), biela metalíza (11,5 %) či strieborná metalíza (11,4 %) alebo klasická nemetalická biela (10,6 %).

Škoda na Slovensku je zároveň jednou z medziročne najsilnejšie rastúcich značiek na trhu a stala sa číslom jedna v segmente firemných i súkromných zákazníkov. V roku 2024 sa zároveň darilo viacerým modelom značky, pričom až 6 z nich skončilo medzi 10 najobľúbenejšími vozidlami na slovenskom trhu. Foto: Škoda Auto

Líder medzi firemnou i súkromnou klientelou

Na slovenskom trhu je značka Škoda jednoznačnou jednotkou, či už ide o segment súkromných zákazníkov, alebo firemných flotíl. Z celkových predajov značky tvorilo až 74 % predaje firemným zákazníkom (14 266 vozidiel), pričom predaj súkromným osobám predstavoval 26 % (5 076 vozidiel). Práve u firemných zákazníkov sa najviac darilo modelom Octavia (3 718 vozidiel; 26,1%), Fabia (2 883 vozidiel; 20,2%), Kodiaq (1 638 vozidiel; 11,5%), Karoq (1 620 vozidiel; 11,4%) či Scala (1 468 vozidiel; 10,3%). Tieto modely si zákazníci najčastejšie volia pre nízke prevádzkové náklady a vysokú úžitkovú hodnotu v spojení s profesionálnou celoslovenskou sieťou autorizovaných partnerov Škoda. Firemným zákazníkom značka ponúka mnohé benefity, odborné poradenstvo alebo finančné zvýhodnenia už od jedného odobratého vozidla.

Okrem predaja vozidiel sa značke Škoda na Slovensku darilo aj už etablovanej autopožičovni Škoda GO, kde si používatelia môžu prenajať niektoré zo stoviek vozidiel, dostupných v sieti autorizovaných partnerov značky Škoda, prostredníctvom mobilnej aplikácie. Značka registruje celkovo viac ako 23 tisíc stiahnutí aplikácie Škoda GO a viac ako 3 700 užívateľov pripravených prenajať si jedno z 340 vozidiel od 23 autorizovaných partnerov, ktorí touto službou pokrývajú všetky kraje Slovenska. Foto: Škoda Auto

Rástol aj záujem o bezstarostnú mobilitu s autopožičovňou Škoda GO

Okrem predaja vozidiel sa značke Škoda na Slovensku darilo aj už etablovanej autopožičovni Škoda GO, kde si používatelia môžu prenajať niektoré zo stoviek vozidiel, dostupných v sieti autorizovaných partnerov značky Škoda, prostredníctvom mobilnej aplikácie. Značka registruje celkovo viac ako 23 tisíc stiahnutí aplikácie Škoda GO a viac ako 3 700 užívateľov pripravených prenajať si jedno z 340 vozidiel od 23 autorizovaných partnerov, ktorí touto službou pokrývajú všetky kraje Slovenska. Od spustenia Škoda GO sa uzatvorilo takmer 4 000 nájomných zmlúv na takmer 44 000 nájomných dní. Škoda GO sa tak stala významným hráčom na trhu autopožičovní, a dealeri Škoda tak získavajú nový biznis a nových zákazníkov, čo bolo jedným z hlavných cieľov tohto programu. Najpopulárnejším vozidlom na zápožičky je model Octavia (21,3 %), Kamiq (19,5 %) a Fabia (17 %). Najčastejšie si pritom Slováci zapožičiavajú vozidlá z dôvodu plánovaného servisu vlastného vozidla (25 % prípadov), výletu (14 % prípadov) či rodinných udalostí (12 % prípadov) a ďalších.

Značka Škoda bilancovala aj svoje predaje preverených jazdených vozidiel cez program Škoda Plus. Nárast predaja (+ 30,24 %) jazdených vozidiel dokazuje, že Slováci majú záujem nielen o nové, ale i preverené vozidlá s garantovaným počtom kilometrov. V roku 2024 si cez program našlo svoje vozidlo celkovo 2 993 zákazníkov. Z celkového počtu predaných vozidiel pritom 67 % predajov tvorili práve vozidlá značky Škoda. Foto: Škoda Auto

Tri tisícky zákazníkov našlo svoje vozidlo za výhodných podmienok cez Škoda Plus

Značka Škoda bilancovala aj svoje predaje preverených jazdených vozidiel cez program Škoda Plus. Nárast predaja (+ 30,24 %) jazdených vozidiel dokazuje, že Slováci majú záujem nielen o nové, ale i preverené vozidlá s garantovaným počtom kilometrov. V roku 2024 si cez program našlo svoje vozidlo celkovo 2 993 zákazníkov. Z celkového počtu predaných vozidiel pritom 67 % predajov tvorili práve vozidlá značky Škoda.

Najobľúbenejším vozidlom v programe Škoda Plus bola Škoda Octavia (35 %), Fabia (13 %), Kodiaq (12 %), Superb (10 %) a Karoq (9 %). Slováci si pritom volili najčastejšie vozidlá staršie ako 5 rokov (47 %). Jazdené a preverené vozidlo s vekom do 5 rokov si vybralo celkovo 36 % zákazníkov a zánovné vozidlá do 18 mesiacov veku alebo 30 000 km volilo 17 % zákazníkov. Z pohľadu motorizácie si Slováci volili najčastejšie naftové motorizácie (54 %), benzínové si vybralo 43 % a elektrické či elektrifikované vozidlá si kúpili 3 % zákazníkov. Jasne dominovali vozidlá s pohonom jednej nápravy – 79 % verzus 21 % v prípade vozidiel s pohonom 4×4. V otázke prevodoviek zasa dominoval automat (59 % vs. 41 % manuál).

Preverené jazdené vozidlá z certifikovaného programu Škoda Plus sú k dispozícii už na 29 predajných miestach po celej Slovenskej republike. Pravidelne aktualizovaný zoznam ponúkaných modelov nájdu záujemcovia na oficiálnej stránke programu Škoda Plus.

