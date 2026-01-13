Skenovať Lidl Plus sa oplatí: Slovenky a Slováci vďaka nej ušetrili už 155 miliónov eur

Keď v januári 2020 prišiel Lidl na slovenský trh s vlastnou vernostnou aplikáciou, málokto čakal, že sa z nej v priebehu pár rokov stane neoddeliteľná súčasť nákupov väčšiny domácností. Aplikácia, ktorú využívajú milióny zákazníkov, oslavuje 6. narodeniny a prináša ďalšie výhody pre užívateľov. Slovensko bolo jednou z prvých krajín, kde ju Lidl spustil.
Zákazníci reťazca vďaka Lidl Plus ušetrili už 155 miliónov eur. Aj preto aplikácia patrí medzi najpopulárnejšie u nás a od svojho spustenia zaznamenala už viac ako 3 milióny stiahnutí, čím si drží pozíciu lídra vo svojej kategórii. V súčasnosti vernostné zľavy na Slovensku využíva viac ako 2 milióny registrovaných užívateľov. O jej popularite svedčí aj fakt, že len za uplynulý rok si zákazníci pri pokladniach načítali svoju digitálnu kartu viac ako 60-miliónkrát. No ušetriť s Lidl Plus sa dá hneď niekoľkými spôsobmi – prostredníctvom zľavových kupónov, automaticky platných akcií, vďaka výhodám u partnerov či aktuálnym kampaniam. Od štartu aplikácie prebehlo už 114 kampaní a súťaží a používatelia mali k dispozícii státisíce individuálnych zliav. Aj to je dôkazom toho, že mať Lidl Plus sa skutočne oplatí.
Novinky, ktoré vám zjednodušia nakupovanie
Lidl neustále vylepšuje nielen sortiment, ale aj služby pre svojich zákazníkov vrátane vernostného programu. Nepoľavil ani počas uplynulého roka a v rámci aplikácie predstavil niekoľko nových funkcionalít. Nielenže spustil platobnú bránu Lidl Pay aj pre bežné nákupy, ale aplikáciu Lidl Plus spojil aj s jeho Online Shopom. Vďaka tomu už vybavíte všetko pohodlne na jednom mieste. Zároveň ste si na konci roka mohli pozrieť svoj Wrapped – vtipný prehľad toho, koľko ste reálne ušetrili a koľko rožkov či mlieka ste za rok nakúpili.
Reťazec s novinkami nekončí a v roku 2026 ich predstaví hneď niekoľko. „V tomto roku plánujeme spustiť funkcionalitu Lidl Body, ktoré budú zákazníci zbierať za každý nákup s Lidl Plus. Nazbierané body budú môcť následne vymeniť za produkty zadarmo alebo zľavy na celý nákup. Zákazníci dostanú na výber, či svoj pokladničný doklad chcú v papierovej alebo elektronickej podobe, a to vďaka zavedeniu digitálneho bloku. Okrem toho plánujeme spustiť aj tzv. Správnu voľbu, prostredníctvom ktorej si budú môcť vyberať z kupónov podľa vlastnej preferencie,“ povedal Tomáš Hromada, vedúci oddelenia Lidl Plus.
Viac než len lacnejšie potraviny
Aplikácia už dávno neponúka len zľavy na maslo či ovocie a strategické partnerstvá rozširujú jej využitie. Unikátnou je spolupráca s ISIC, ITIC a Euro<26, vďaka ktorej majú držitelia týchto preukazov každý týždeň zľavu 7 % na celý nákup v predajniach Lidl.
Aplikácia vám však šetrí peniaze, aj keď práve nie ste v obchode. V sekcii Partneri ste mohli nájsť zľavy už u viac ako 55 firiem. Počas týchto narodenín môžete využiť výhody v lekárňach Dr.Max, na čerpacích staniciach Slovnaft, na portáli Zľavomat či pri preprave cez GLS.
„Naším cieľom je prinášať zákazníkom nielen množstvo výhod, ale aj komfort moderného nakupovania. Teší nás, že aplikácia sa stala súčasťou života mnohých Slovákov a Sloveniek, a to aj mimo našich predajní,“ dodal Tomáš Hromada.
Aktuálne výhody: Vyhrajte nákup späť a získajte odmeny vďaka Darčekobraniu
Lidl pri príležitosti 6. narodenín aplikácie prichádza s digitálnou ruletou, v ktorej majú zákazníci každých päť minút šancu získať hodnotu celého svojho nákupu späť.
Podmienky sú jednoduché:
- nakúpiť v predajni Lidl za aspoň 5 €
- naskenovať digitálnu kartu Lidl Plus pri pokladni
- roztočiť ruletu v aplikácii
Súťaž prebieha od 7. januára do 15. februára 2026 a zapojiť sa do nej je možné pri každom nákupe, ktorý spĺňa stanovené podmienky.
Január sa tiež nesie v znamení obľúbeného Darčekobrania, ktorého princíp je jednoduchý – čím viac nakúpite, tým viac odmien môžete získať. Od 1. do 31. januára sa v aplikácii Lidl Plus zákazníkom sčítava celková hodnota nákupov uskutočnených v predajniach Lidl, vďaka čomu sa odmeny sprístupňujú postupne podľa dosiahnutej úrovne. Po aktivovaní je následne možné ich využiť priamo pri pokladni.
Prehľad odmien podľa hodnoty:
60 € – jeden produkt zadarmo (výber zo siedmich možností)120 € – zľava 5 € pri nákupe v e-shope Lidla nad 55 €200 € – ďalší produkt zadarmo (výber z ôsmich možností)300 € – zľava 5 € na celý nákup v predajni Lidl
Vernostná aplikácia Lidl Plus prináša zákazníkom každý týždeň množstvo špeciálnych zliav, kupónov, súťaží a ďalších benefitov, vďaka ktorým sa nakupovanie v Lidli oplatí ešte viac.
Viac informácií o Lidli nájdete v samotnej aplikácii Lidl Plus, či na stránke www.lidl.sk a na sociálnych sieťach reťazca.
Informačný servis