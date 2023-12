Skauti roznášajú Betlehemské svetlo do železničných zastávok a staníc, ľudia si môžu plamienok odpáliť a vziať domov (foto)

Skauti v sobotu roznesú Betlehemské svetlo do stoviek železničných zastávok a staníc vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Ľudia po celom Slovensku si môžu odpaľovať plamienok Betlehemského svetla a brať si ho do svojich domov už od roku 1989. Informovala o tom ZSSK, ktorá tak svojimi vlakmi prenesie plamienok nádeje do väčšiny miest a obcí.

„Národný dopravca je hrdým partnerom už 34-krát. Betlehemské svetlo po Slovensku rozvezie našich 24 spojení. Vlaky stoja vo viac ako 300 železničných staniciach a zastávkach, kde si plamienok môžu záujemcovia odpáliť od slovenských skautov, ktorým zabezpečujeme bezplatnú prepravu,“ priblížil generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa s tým, že prvé vlakové spojenie, ktoré odštartuje betlehemskú štafetu, vypravia ráno o 7:55 z Bratislavy.

Poslednou zastávkou dňa bude Bardejov o 19:30. Verejnosť si môže na interaktívnej mape, ktorú skauti každý deň aktualizujú, vyhľadať miesta, kde bude Svetlo v rámci krajiny dostupné – www.betlehemskesvetlo.sk/mapa/.

ZSSK informovala, že Betlehemské svetlo skauti roznesú aj do obcí bez vlakového spojenia, ako aj do nemocníc, azylových domov, domovov sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti. Budú ho odpaľovať na tradičných miestach v obciach a mestách, na predvianočných svätých omšiach, pobožnostiach, doručia ho aj na pomyselnú strechu Slovenska, na Lomnický štít. Slovenskí skauti odovzdali Svetlo aj poľským a ukrajinským skautom.