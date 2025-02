Škandál v Afrike. Za tím Kamerunu do 17 rokov vraj hrali dospelí otcovia

Po tvrdej prehre 0:9 s Kamerunom v kvalifikačnom zápase o postup na Africký pohár národov hráčov do 17 rokov trénerský štáb Stredoafrickej republiky obvinil svojich súperov z nečestnej hry. Tvrdil, že hráči Kamerunu, ktorí nastúpili na ihrisko, boli omnoho starší ako bol povolený vek.

Ako referuje web footboom1.com s odvolaním sa na News Africa, hlavný tréner Stredoafrickej republiky Dertin Bulenge spočiatku reagoval na situáciu zdržanlivo: „Súťaž je určená pre hráčov kategórie U17. Všetci videli zápas a všimli si, že to bolo nevyrovnané. To napokon určilo výsledok.“

Brankár vykopával ďaleko za polovicu

Jeho asistent Jean-Louis Botekae však zaujal rozhodnejší postoj: „Kto overoval vek hráčov? Spravili to kamerunskí lekári. Hovorím to nahlas a jasne… Hrali sme proti otcom! Úprimne povedané, je to hanba. Pozrite sa, ako brankár Kamerunu ‚odpratal‘ loptu. Letela ďaleko na súperovu polovicu! Môže také niečo dokázať 16-ročný chlapec?“

V reakcii na obvinenia vydala Kamerunská futbalová federácia vyhlásenie, v ktorom zamietla všetky tvrdenia: „Kamerunská futbalová federácia s prekvapením konštatuje, že funkcionári tímu Stredoafrickej republiky do 17 rokov a Stredoafrickej futbalovej federácie prezentovali hanlivé a mierne povedané urážlivé vyhlásenia naznačujúce hrubú manipuláciu, pokiaľ ide o vek našich hráčov do 17 rokov. Kamerunská futbalová federácia rozhodne odsudzuje tieto nepravdivé, ohováračské a hanebné obvinenia a vyzýva príslušné orgány na ich posúdenie a potrestanie.“