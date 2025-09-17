Šimkovičová sa už cíti oveľa lepšie, prepustili ju z nemocnice do domácej liečby

Štátny tajomník Bernaťák sa vyjadril tiež k tomu, či bude ministerku dlhšie zastupovať.
Katarína Lörincová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
Martina Šimkovičová
Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová. Foto: archívne, SITA/Diana Černák
Slovensko Iné správy Iné správy z lokality Slovensko

Ministerka kultúryMartina Šimkovičová (nom. SNS) sa už cíti oveľa lepšie a jej stav nijak neovplyvní jej výkon. Pre agentúru SITA to v stredu uviedla riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková v reakcii na medializované informácie o ministerkinom údajnom kolapse.

Stav ministerky po podaní infúzie

Informáciu, že Šimkovičová mala skolabovať a skončiť v nemocnici, priniesol v utorok 16. septembra vo večerných hodinách denník Plus 1 deň. Periodikum o tom informoval jeden z jeho čitateľov, ktorý videl, ako ministerku privážajú do nemocnice v centre Bratislavy.

Demková pre Plus 1 deň ešte v utorok večer poprela, že by išlo o kolaps, uviedla, že je to „bežný problém, ktorý je síce veľmi nepríjemný, ale nejde o žiaden kolaps“. Doplnila vtedy, že Šimkovičová sa po podaní infúzie cíti lepšie.

Šimkovičovú už prepustili z nemocnice

Štátny tajomník ministerstva kultúryTibor Bernaťák pre médiá pred stredajším rokovaním vlády uviedol, že šéfku rezortu kultúry v stredu ráno prepustili z nemocnice do domáceho liečenia.

„O zdravotnom stave pani ministerky nebudem informovať, nie som na to oprávnený,“ zdôraznil. Na to, či bude ministerku dlhšie zastupovať, zareagoval slovami: „Uvidíme. Ja dúfam, že nie“.

Viac k osobe: Martina ŠimkovičováPetra DemkováTibor Bernaťák
Firmy a inštitúcie: MK Ministerstvo kultúry SRPlus jeden deňSNS Slovenská národná strana
Okruhy tém: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Ministerka kultúry SR Zdravotné problémy
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk