Šimkovičová sa už cíti oveľa lepšie, prepustili ju z nemocnice do domácej liečby

Ministerka kultúryMartina Šimkovičová (nom. SNS) sa už cíti oveľa lepšie a jej stav nijak neovplyvní jej výkon. Pre agentúru SITA to v stredu uviedla riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková v reakcii na medializované informácie o ministerkinom údajnom kolapse.
Stav ministerky po podaní infúzie
Informáciu, že Šimkovičová mala skolabovať a skončiť v nemocnici, priniesol v utorok 16. septembra vo večerných hodinách denník Plus 1 deň. Periodikum o tom informoval jeden z jeho čitateľov, ktorý videl, ako ministerku privážajú do nemocnice v centre Bratislavy.
Demková pre Plus 1 deň ešte v utorok večer poprela, že by išlo o kolaps, uviedla, že je to „bežný problém, ktorý je síce veľmi nepríjemný, ale nejde o žiaden kolaps“. Doplnila vtedy, že Šimkovičová sa po podaní infúzie cíti lepšie.
Šimkovičovú už prepustili z nemocnice
Štátny tajomník ministerstva kultúryTibor Bernaťák pre médiá pred stredajším rokovaním vlády uviedol, že šéfku rezortu kultúry v stredu ráno prepustili z nemocnice do domáceho liečenia.
„O zdravotnom stave pani ministerky nebudem informovať, nie som na to oprávnený,“ zdôraznil. Na to, či bude ministerku dlhšie zastupovať, zareagoval slovami: „Uvidíme. Ja dúfam, že nie“.