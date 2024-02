Šimkovičová tvrdí, že počas jej zahraničnej cesty „nevypili bar“, nenavštívili žiadne pláže ani obchody

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) tvrdí, že počas jej zahraničnej cesty v Abú Zabí „nevypili bar“, nenavštívili žiadne pláže ani obchody. Uviedla to počas Hodiny otázok v pléne parlamentu s tým, že na takéto veci nemala čas.

Ministerka zároveň popiera, že by na pracovnej ceste bola šesť dní, ako to tvrdili poslanci opozície. Tvrdí, že v Abú Zabí strávili štyri dni čistého času, pričom konferencia trvala od utorka do štvrtku.

„V piatok sme navštívili Louvre v Abu Dhabi, kde sme sa s riaditeľom dohodli na spolupráci, aby sme tam mohli vystavovať diela zo Slovenska,“ informovala.