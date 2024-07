Šimečka: Vláda teraz opravuje to, na čo opozícia v súvislosti s novelou Trestného zákona mesiace upozorňovala (video)

Všetko, čo hovorila opozícia celé mesiace, bola pravda. Uviedol to predseda Progresívneho Slovenska (PS) v reakcii na mimoriadnu schôdzu parlamentu k novele Trestného zákona. Ako Šimečka uviedol, že v pondelok sa na mimoriadnej schôdzi v strede leta stretávajú pre babráctvo a amaterizmus vlády Roberta Fica (Smer-SD).

„Celá sága novely Trestného zákona ukazuje, že nielenže si prijímajú zákony primárne pre svojich vlastných ľudí a vychádzajú v ústrety kriminálnikom, zlodejom, korupčníkov, ale robia to ešte tak zle, že to musia teraz už na štvrtýkrát opravovať,“ vyhlásil Šimečka s tým, že vláda teraz opravuje to, na čo opozícia mesiace upozorňovala, a to nesúlad novely Trestného zákona s európskym právom.

Novela narážala na európske právo

„Dnes prichádza minister spravodlivosti v skrátenom legislatívnom konaní s novelou Trestného zákona, ktorá nielenže reaguje na výhrady Európskej komisie (EK) ale zároveň priznáva, že všetko to, čo sme celé tie mesiace vraveli, tak aj reálne bolo,“ uviedol Šimečka s tým, že novela navrhnutá vládou už od začiatku narážala na európske právo, čím ohrozovala záujmy Slovenska pokiaľ ide o plán obnovy a eurofondy.

„Predstavitelia vlády to zľahčovali, ešte v prvých mesiacoch rozpravy o novele Trestného zákona hovorili, že je všetko vydiskutované s Bruselom, že nie je žiadny problém, a že opozícia chodí do Bruselu žalovať a vymýšľa si nejaké hrozby. Teraz tu máme novelu, ktorá reaguje na presne tie výhrady EK, o ktorých sme hovorili aj my,“ dodal predseda PS s tým, že vláda ich vtedy nepočúvala a zhadzovala to zo stola.

Posudzovanie korupcie

„Keby sme nevytvorili časový priestor aj podaním na ústavný súd, tak sa reálne mohlo stať, že Slovensko príde o stámilióny z plánu obnovy, a že prídeme o možnosť investícii do našich ciest, životného prostredia, kultúry a ekonomiky,“ zdôraznil Šimečka a pokračoval, že PS robilo všetko preto, aby Slovensko tieto peniaze mohlo čerpať.

Šimečka doplnil, že zlý signál vysiela aj to, že korupcia, pokiaľ ide o slovenské verejné peniaze bude posudzovaná menej prísne než u tých európskych. Podľa slov predsedu PS tak pozmenili len časti, ktoré narážajú na európske právo a zvyšok nahráva korupčníkom a ľuďom blízkym strane Smer-SD.

Opravujú to, čo pokazili

Poslankyňa Beáta Jurík (PS) dodala, že všetko to, čo počas dvojmesačnej obštrukcie hovorili boli fakty.

„Upozorňovali sme na to nielen my, ale hlavne EK, európska prokuratúra a európsky parlament. Vláda sa vyhovárala, klamala a zavádzala namiesto toho, aby tie problematické časti, ktoré dnes upravuje, upravila hneď vtedy. Obvinila z týchto problémov všetkých len nie samu seba,“ zdôraznila poslankyňa a vyhlásila, že suverénna zahraničná politika Roberta Fica končí tam, kde začínajú voňať peniaze.

„Vidíme, že napriek tomu, že sa deklarujú ako vláda, ktorá sa snaží presadzovať suverénnu zahraničnú politiku, tak keď Brusel pohrozí pre pochybenia vlády, že prídeme o európske peniaze, tak opravujú to, čo pokazili. A to je dôležité podčiarknuť, že sú to len a len chyby tejto vlády, ktoré ohrozili čerpanie európskych peňazí,“ dodala Jurík s tým, že to, že minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) opäť opravuje novelu, a bude ju opravovať znovu je dôkazom toho, že opozičná práca nebola zbytočná.