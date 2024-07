Šimečka: Rešpektujem rozhodnutie Ústavného súdu. Mrzí ma však, že vláda presadila amnestie pre svojich ľudí

Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR, no mrzí ho, že vláda dosiahla svoje, a to znižovanie trestov a skracovanie premlčacích lehôt pre zlodejov, korupčníkov a ďalších páchateľov trestných činov.

Presadili amnestie pre svojich ľudí

„Presadili amnestie pre svojich ľudí, na hulváta a proti verejnému záujmu. To je zlá správa pre spravodlivosť aj bezpečnosť ľudí na Slovensku,“ uviedol v statuse na sociálnej sieti. Podotkol ale, že sa potvrdilo, že časť novely bola v rozpore s ústavou, čo ÚS SR konštatoval napríklad pri spätnom otváraní dohôd o vine a treste, alebo použití nezákonného dôkazu v prospech obvineného.

„To samo osebe je obrovské zlyhanie vlády a ministerstva spravodlivosti, a som rád, že sme týmto deštruktívnym návrhom zabránili,“ vraví šéf progresívcov.

Takto sa nesmú prijímať zákony

Podľa Šimečku sa tiež potvrdilo, že dôvody na použitie skráteného legislatívneho konania musia byť dôkladne uvážené, a nesmú byť použité svojvoľne.

„Takto sa jednoducho nemajú prijímať zákony. V PS na to upozorňujeme od začiatku a ústavní sudcovia to dnes verejne potvrdili, hoci rozhodli konzervatívne a v tomto konkrétnom prípade nezastavili celú novelu,“ vyjadril sa. Uviedol tiež, že zápas za právny štát a demokraciu nevzdávajú, či už v parlamente, na námestiach alebo, ak to bude potrebné, aj v podobe podaní na ústavný súd.