Šimečka nepovažuje vymenovanie Dubéciho za prehru, post podpredsedu Národnej rady chcela obsadiť koalícia

Predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka nepovažuje za politickú prehru vymenovanie ich podpredsedu Martina Dubéciho za podpredsedu Národnej rady SR (NR SR). Podľa Šimečku, ich strana musela už navrhnúť svojho kandidáta na post podpredsedu parlamentu, lebo mali signály, že túto funkciu chce obsadiť koalícia.

Hádže opozícia vláde pod nohy polená?

„Dostali sme signály, že ak neobsadíme tento post, tak ho obsadí koalícia. A to sme nemohli dopustiť. Opozícii tento post náleží, aby okrem iného vedela lepšie kontrolovať vládu,“ povedal v politickej diskusnej relácii TA3 V politike Michal Šimečka.

Predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok by si v parlamente želal opozíciu, ktorá neškodí Slovensku. „Želal by som si opozíciu, ktorá nehádže vláde polená pod nohy. Nechcem, aby opozícia škodila,“ povedal Šutaj Eštok s tým, že ľudí už nezaujímajú politické spory, ale to, ako sa im žije. „Nechceme už riešiť zástupné témy,“ dodal Šutaj Eštok.

Opozícia, ktorá by nič nekritizovala

Predseda Progresívneho Slovenska Šimečka nechápe, prečo vládna koalícia stále fňuká. „Čo tu fňukáte, že opozícia škodí vládnej koalícii. Ja viem, že by ste chceli opozíciu, ktorá nič nebude kritizovať, ale takáto opozícia je možno v Uzbekistane,“ zdôraznil Šimečka, podľa ktorého je Slovensko vo všetkých oblastiach v kríze, ktoré vládna koalícia vôbec nerieši.

„Ľuďom sa stále žije na Slovensku horšie. To nie sú frázy, ale to je fakt,“ konštatoval Šimečka s tým, že Hlas-SD by mal aspoň počúvať svojho prezidenta SR.

Jasný plán poslancov

„Máme jasný plán, čo chceme urobiť. Pre rodiny prinesieme rodinnú kartu, chceme pomôcť ženám, matkám. Ak tam s vami nájdeme zhodu pán Šimečka budem rád. Budem rád, ak budete konštruktívna opozícia,“ odkázal opozícii Šutaj Eštok.

Predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok znova zopakoval, že vystúpenie Slovenska z NATO alebo z EÚ je pre nich absolútnou červenou čiarou, ktorú nikdy neprekročia. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka je presvedčený, že Hlas-SD už nie je dávno garantom ukotvenia Slovenska v spomínaných organizáciách.