Silwer. Pre dlhší a lepší život po 50-tke

V októbri 2024 vstúpila na slovenský trh značka Silwer. Ako prvá ponúka výživové doplnky, vyvinuté špeciálne pre ľudí po 50-tke. Produkty značky Silwer sú kombináciou detailného poznania potrieb lokálneho slovenského zákazníka a globálneho know-how v oblasti výživových doplnkov. Výsledkom je vyladené úvodné portfólio, zložené z 23 vysokokvalitných vitamínov, minerálov a výživových doplnkov. Ambíciou značky Silwer je, aby Dlhovekosť, v angličtine Longevity, bola zrozumiteľnou a prístupnou témou pre každého, kto má záujem.

Silwer misia: Dlhovekosť je téma pre každého

Téma Dlhovekosti, alebo tiež Longevity, sa významnejšie dostáva do popredia už aj na Slovensku. Unikátny výskum generácie 50+, ktorý značka Silwer zrealizovala v septembri 2024 na Slovensku (2.500 respondentov vo veku nad 50 rokov) to potvrdil. Podľa jeho výsledkov takmer 98 % ľudí tejto vekovej kategórie deklaruje, že im záleží na ich zdraví. Ale približne iba polovica z nich ku svojmu zdraviu pristupuje aktívne, to znamená, že sa zdravo stravuje, športuje, relaxuje a pod. Výskum však ukázal, že na aktívny prístup k zdraviu má veľmi významný vplyv mesačný príjem a veľkosť sídla, v ktorom ľudia 50+ žijú. Zjednodušene by sa dalo povedať, že bohatší ľudia z veľkých miest žijú aktívnejšie a zdravšie. V grafoch vidno významný rozdiel v aktívnom prístupe k zdraviu medzi skupinou s mesačným príjmom viac ako 2.000 € a skupinou s príjmom do 1.000 €.

Značka Silwer prichádza s ambíciou sprístupniť tému dlhovekosti všetkým, nielen bonitnejším ľuďom z veľkých miest. Chce ukázať, že zdravší a lepší život po 50-tke je pre každého, kto má záujem, bez rozdielu koľko zarába a kde býva. Preto značka Silwer prináša na trh výživové produkty vo vysokej kvalite za férové ceny, ktoré sú dôležitou súčasťou zložitej mozaiky dlhovekosti. Okrem kvalitných produktov bude Silwer pravidelne prinášať najnovšie výskumy z celého sveta a rady skutočných expertov na tému ako žiť po 50-tke zdravšie. Značka Silwer má ambíciu inšpirovať všetkých, čo majú záujem o dlhší a lepší život po 50-tke.

Zakladatelia značky Silwer

Za značkou Silwer stoja dvaja spolužiaci zo zvolenského gymnázia, ktorých profesijné cesty sa preťali 37 rokov po maturite. Obaja sú ročník 1968.

Ivan Berkeš prežil celý svoj profesionálny život v Londýne. Posledných 20 rokov sa venuje liekom a doplnkom výživy. Pracoval pre najvýznamnejšie európske siete lekární, a vyvinul tisíce produktov, ktoré sa predávajú po celej Európe. Svoj prístup zhrnul nasledovne: „Naše úvodné portfólio je len začiatok. Kvalita bez kompromisov a vynikajúca hodnota našich produktov pre zákazníka sú pre mňa najdôležitejšie parametre pri ich vývoji a výrobe. Verím, že produkty značky Silwer oslovia našich zákazníkov svojimi parametrami, jednoduchou a zrozumiteľnou grafickou a veľmi priaznivou cenou.“.

Martin Marko má za sebou 30 rokov úspešných skúseností v marketingu a reklame. V posledných rokoch sa špecializuje na marketing pre generáciu silver (ľudia nad 50 rokov). „Detailne poznáme potreby ľudí po 50-tke, presne vieme čo očakávajú, a čo hľadajú. Aj podľa toho sme tvorili portfólio Silwer. Na úvod sme pripravili selekciu 23 produktov, ktoré sú určené okrem iného na vlasy, nechty, pokožku, kĺby, ale aj na imunitu, či pamäť. Vieme čo našu generáciu trápi, aké presne sú naše problémy.“ vraví Martin Marko.

Zakladatelia značky Silwer sa už päť rokov venujú skúmaniu života ľudí 50+ na Slovensku. Zrealizovali štyri komplexné výskumy, ktorých sa zúčastnilo takmer 15.000 respondentov. Detailne v nich analyzovali životný štýl generácie 50+, jej vzťah ku zdraviu, a v rámci tejto témy aj očakávania od výživových doplnkov u ľudí v tomto veku. Preto môžeme oboch zakladateľov značky Silwer považovať za skutočných znalcov života po 50-tke na Slovensku. Produkty Silwer sa dajú kúpiť v e-shope www.silwer.sk, ktorého štruktúra, design a funkcionalita tiež vychádzajú z poznania cieľovej skupiny 50+ a jej nakupovania v on-line priestore.

