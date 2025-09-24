Silvia Hallová je novou Managing Partnerkou poradenskej spoločnosti Grant Thornton

Riadenie poradenskej spoločnosti Grant Thornton na Slovensku dnešným dňom preberá Silvia Hallová.
Gtlogo trans.jpg
Foto: Grant Thornton
V pozícii Managing Partnerky bude zodpovedná za strategické riadenie, rozvoj obchodných aktivít a posilňovanie pozície spoločnosti na trhu. V spoločnosti Grant Thornton pôsobí od roku 2016 na pozícii daňovej partnerky.

„Vážim si dôveru partnerov a spoločníkov Grant Thornton a je pre mňa cťou prevziať túto rolu. Našou úlohou je pomáhať klientom pri ich podnikaní a zároveň prispievať k zlepšovaniu podmienok na podnikanie na Slovensku. V oboch oblastiach chcem spoločnosť ďalej rozvíjať. Osobitne mi záleží na tom, aby sme v Grant Thornton rozvíjali našu silnú firemnú kultúru založenú na vzájomnej spolupráci a zmysluplnosti našej práce,“ povedala k vymenovaniu do novej funkcie Silvia Hallová.

Silviahallova_grantthornton_transparent_.jpg
Silvia Hallová, Managing Partnerka poradenskej spoločnosti Grant Thornton. Foto: Grant Thornton

Poradenská spoločnosť Grant Thornton si zakladá na rovnosti kariérnych príležitostí pre ženy aj mužov. Ako jediná poradenská spoločnosť na Slovensku si dlhodobo udržiava vyrovnané zastúpenie mužov a žien v pozícii partnerov. Nový management board spoločnosti aktuálne tvoria popri Silvii aj Martina Hodoňová a Filip Tichý. Wilfried Serles, ktorý doteraz firmu viedol, bude pokračovať ako partner zastupujúci rakúskeho akcionára.

„Spolupráca so Silviou bolo pre mňa vždy inšpirujúca. Vďaka jej odborným znalostiam, schopnosti viesť tím a orientácii na výsledky bude spoločnosť Grant Thornton pokračovať v dynamickom raste a zároveň naši klienti budú aj naďalej dostávať excelentné poradenské služby,“ uviedol Wilfried Serles, doterajší Managing Partner.

Silvia Hallová pôsobí v oblasti poradenstva viac než 21 rokov. Počas svojej kariéry zastávala viaceré manažérske pozície v poradenských spoločnostiach. Okrem pracovnej pozície je členkou prezídia Slovenskej komory daňových poradcov a členkou Vedeckej rady Fakulty Medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity.

O spoločnosti Grant Thornton

Grant Thornton Slovakia je medzinárodná poradenská firma, ktorá pôsobí na Slovensku od roku 1993 a patrí k lídrom v oblasti auditu, daňového poradenstva, účtovníctva a manažérskeho poradenstva na slovenskom trhu. Spoločnosť zamestnáva vyše 80 odborníkov, ktorí poskytujú služby viac ako 700 klientom vrátane významných verejných a súkromných subjektov ako aj medzinárodných spoločností. Grant Thornton Slovakia poskytuje kariérnu príležitosť pre ženy aj mužov, pričom až 70 % všetkých zamestnancov a 50 % partnerov tvoria ženy. Firma je súčasťou globálnej siete Grant Thornton prítomnej v 135 krajinách sveta s viac ako 50 000 zamestnancami. www.grantthornton.sk.

