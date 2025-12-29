Silvester a Nový rok so Slovenskou filharmóniou

Uvedú ich členovia orchestra Slovenská filharmónia a Slovenského filharmonického zboru (zbormajster Jan Rozehnal) pod taktovkou Petra Valentoviča. V Koncertnej sieni SF privítame dvoch slovenských, medzinárodne uznávaných operných spevákov – sopranistku Slávku Zámečníkovú a basbarytonistu Petra Kellnera, sólistov Viedenskej štátnej opery, ktorí sa s radosťou vracajú na slovenské koncertné a operné pódiá. Program je zostavený zo slávnych operných árií a zborov mnohých skladateľov – Gaetana Donizettiho, Giuseppe Verdiho, Charlesa Gounoda, Otta Nicolaia a ďalších.
Koncerty sa uskutočnia v bratislavskej Redute v utorok 30. decembra o 19.00, v stredu 31. decembra 2025 o 16.00 a vo štvrtok 1. januára 2026 o 19.00 h.
Hudobný ohňostroj – záznam koncertu Operné gala Slovenskej filharmónie vás pozývame sledovať na Silvestra o 19.30 na veľkoplošnej obrazovke na Hviezdoslavovom námestí.
Prvá časť koncertu bude patriť ukážkam z opernej tvorby talianskeho skladateľa Gaetana Donizettiho, rodáka z Bergama, ktorého tituly predstavujú výkladnú skriňu talianskeho belcanta. Na úvod zaznie Predohra k opere Roberto Devereux a nasledovať budú ukážky z komickej opery Don Pasquale a z Nápoja lásky, opery, ktorá patrí medzi najuvádzanejšie operné tituly. Skladateľ ju skomponoval za šesť týždňov. Nezabudnuteľná hudba je plná virtuóznych koloratúr, žiarivých sólových výstupov a ansámblových čísel. Radostná a bezstarostná hudba charakterizuje zborový výstup Bel conforto al mietitore otvárajúci 1. dejstvo opery Nápoj lásky. Slávnostné fanfáry zboru poľovníkov Was gleicht wohl auf Erden dem Jägervergnügen z 3. dejstva opery Čarostrelec nemeckého skladateľa Carla Mariu von Webera otvoria druhú polovicu koncertu, ktorá ponúkne mozaiku ukážok viacerých autorov. Kavatína Aleka Ves tabor spit z rovnomennej opery Sergeja Rachmaninova na námet Puškinovej poémy Cigáni vystrieda recitatív a ária Nanetty z 3. dejstva z jedinečnej komickej opery Falstaff talianskeho operného velikána Giuseppe Verdiho. Nasledovať budú prskavky z opery Veselé panie z Windsoru Otta Nicolaia z opery Faust francúzskeho skladateľa Charlesa Gounoda s diabolsky efektným výstupom – áriou Mefista z 2. dejstva opery. Nebude chýbať „Šperková ária“ Margaréty z 3. dejstva opery, ktorá je ozdobou sopránového repertoáru. Program bude pokračovať ukážkou z opery Arriga Boita a na záver zaznie vznešený a triumfálny zbor Heil! Heil! Der Gnade Wunder Heil! z 3. dejstve opery TannhäuserRicharda Wagnera.
Milí návštevníci, abonenti a priaznivci Slovenskej filharmónie, vstúpte spolu s nami do sveta opery a nechajte sa unášať na vlnách nekonečných melódií, ktoré nás prenesú do nového roku 2026!
