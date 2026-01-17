Silné mocnosti pôsobia proti globálnej spolupráci, varoval generálny tajomník OSN v slávnostnom prejave v Londýne

Guterres zdôraznil, že „tiché víťazstvá medzinárodnej spolupráce“ – od odvrátených vojen cez hladomory, ktorým sa podarilo predísť, až po uzavreté kľúčové dohody – síce nemusia plniť novinové titulky, no „sú skutočné a záleží na nich“.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Britain UN
Generálny tajomník OSN António Guterres v Londýne v piatok 16. januára 2026. V sobotu predniesol slávnostný prejav pri príležitosti 80. výročia prvého zasadnutia Valného zhromaždenia OSN. Foto: Henry Nicholls/Pool Photo via AP
Vo svete v súčasnosti pôsobia mocné sily, ktoré sa snažia narúšať globálnu spoluprácu, varoval v sobotu v Londýne generálny tajomníkOrganizácie Spojených národov (OSN)António Guterres počas slávnostného prejavu pri príležitosti 80. výročia prvého zasadnutia Valného zhromaždenia OSN.

„Vidíme mocné sily, ktoré sa stavajú proti globálnej spolupráci,“ povedal počas vystúpenia v Methodist Central Hall, kde sa 10. januára 1946 stretli zástupcovia 51 krajín na historickom prvom valnom zhromaždení tohto medzinárodného zoskupenia. „Napriek týmto rozbúreným vodám plávame ďalej,“ dodal Guterres, ktorému sa končí mandát 31. decembra tohto roka.

Šéf OSN vzdal poctu Veľkej Británii za jej rozhodujúcu úlohu pri vzniku organizácie aj za jej dlhodobú podporu. Zároveň pripomenul, že rok 2025 bol „mimoriadne náročný pre medzinárodnú spoluprácu a hodnoty OSN“.

Guterres zdôraznil, že „tiché víťazstvá medzinárodnej spolupráce“ – od odvrátených vojen cez hladomory, ktorým sa podarilo predísť, až po uzavreté kľúčové dohody – síce nemusia plniť novinové titulky, no „sú skutočné a záleží na nich“.

Ako príklad pokroku uviedol novú zmluvu o biodiverzite na otvorenom mori, ktorá vytvára prvý právny rámec na ochranu a udržateľné využívanie morskej rozmanitosti v dvoch tretinách oceánov mimo národných jurisdikcií.

