Silné búrky dnes zasiahnu Slovensku a hrozí aj bow echo. Meteorológovia hovoria o dvoch scenároch

Na Slovensku hrozia v pondelok silné búrky, meteorológovia vydali aj výstrahy prvého a druhého stupňa.

Ako na svojom webe informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), do našej oblasti v pondelok postúpi od západu studený front spojený s tlakovou nížou a neskôr sa začne vlniť. „Pred ním k nám ešte od juhozápadu prúdi veľmi teplý vzduch,“ priblížili.

Najvyššia denná teplota dosiahne 27 až 32, v severnej polovici územia miestami okolo 25 a na horách vo výške 1500 m je okolo 16 stupňov Celzia. — Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ)

Výstrahy prvého a druhého stupňa

Meteorológovia vydali pre celé Slovensko aj varovanie pred búrkami. Vyššia oranžová výstraha druhého stupňa je platná od 19:00 až do polnoci pre okresy Bratislava, Pezinok, Malacky, Senec, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín, Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Šaľa, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava, Bytča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Čadca a Žilina.

Môžu sa vyskytnú silné búrky spojené s prudkým lejakom s intenzitou 30 až 50 mm v priebehu 30 minút, nárazmi vetra 70 až 110 kilometrov za hodinu a s krúpami. — Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Žlté varovanie prvého stupňa je vydané od 12:00 v okresoch Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Gelnica, Košice mesto, Košice okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov, Komárno, Levice, Nové Zámky, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník aj Vranov nad Topľou a do 19:00 aj pre okresy, kde bude od tohto času platiť oranžová výstraha.

Hrozia silné búrky spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 mm v priebehu 30 minút, nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami. — Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Meteorológovia varujú, že intenzívny dážď môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch aj výskyt povodňových úkazov mimo tokov, vietor môže spôsobiť škody menšieho rozsahu na porastoch či objektoch a krúpy môžu poškodiť vegetáciu.

Výstrahy prvého aj druhého stupňa pred búrkami vydané na pondelok 2. júna 2025. Foto: www.shmu.sk

Čo je bow echo?

Ako je vidieť podľa vydaných výstrah, búrky by mali zosilnieť až večer, ale prvé hromy a blesky sa podľa portálu iMeteo.sk vyskytnú už popoludní a „odštartujú“ v Žilinskom kraji.

Spomínaný meteorologický web uvádza, že kľúčová bude ôsma hodina večer a varuje, že búrky sa môze sformovať do systému bow echo „Je to krátko-žijúci (typicky 3 – 6 h) segment búrkovej línie, ktorý sa na radare prehne do tvaru luku v dôsledku zadného prúdu (rear-inflow jet); prináša rozsiahle prízemné nárazy vetra (≥ 25 m s⁻¹) a má dĺžku zhruba 20 – 120 km. Pre bow echo je typické to, že prináša nárazy vetra, ktoré majú potenciál páchať plošnejšie škody,“ vysvetlil.

V hre sú však dva scenáre vývoja – prvý podľa meteorológov zo spomínaného webu počíta s tým, že búrkový systém sa z východného Rakúska začne pohybovať viac severozápadným smerom a hlavná vlna búrkového systému zamieri cez Moravu, čo by znamenalo, že Slovensko by v tomto prípade zasiahol búrkový systém len svojím okrajom, a to len jeho severozápadné okresy.

„Druhý variant, ktorý je aktuálne viac pravdepodobnejší a ráta s ním ako náš model Aladin, tak pomerne presný nemecký model s vysokým rozlíšením ICON-D2 očakáva, že búrkový systém sa bude pohybovať viac východnejším smerom priamo nad Slovensko,“ uzavrel meteorologický web.