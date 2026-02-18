Šialený trailer od režiséra Piráti z Karibiku: Veľa šťastia, zdravia, nezomri so Samom Rockwellom sľubuje bláznivú jazdu!

Oscarový režisér Gore Verbinski prichádza s novinkou Veľa šťastia, zdravia, nezomri.
Informačný servis
2 min. čítania
Foto: Continental film
Prvá ukážka naznačuje, že pôjde o akciou nabitú jazdu s nečakanými zvratmi so Samom Rockwellom v hlavnej úlohe. Pripravte sa na jeden z najbláznivejších filmových zážitkov roka.

„Nebudem to prikrášľovať. Čaká vás naozaj zvláštna noc!“ Týmito slovami sa začína trailer, ktorý okamžite vtiahne diváka do víru absurdity, napätia a čierneho humoru.

Príbeh sa odohráva počas dusnej noci v losangeleskej reštaurácii, kde vtrhne záhadný muž z budúcnosti. Tvrdí, že sa sem už niekoľkokrát vrátil, aby zostavil tím, ktorý musí zastaviť vzbúrenú umelú inteligenciu a zabrániť zotročeniu ľudstva. „Tu sa začína revolúcia!“ vyhlasuje postava, ktorú stvárňuje držiteľ Oscara herec Sam Rockwell.

Foto: Continental film

Rockwell sa v traileri objavuje v bláznivom kostýme a s energiou na hrane šialenstva. Okolo neho sa rozbieha vír udalostí. Od bežných ľudí vtiahnutých do boja proti temnej budúcnosti až po bizarné momenty, v ktorých nechýbajú ani chodiace bábiky. Ukážka pôsobí ako adrenalínová jazda bez bŕzd, kde sa sci-fi mieša s komédiou, akciou a existenciálnou úzkosťou.

Herecké obsadenie dopĺňajú Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz, Stevel Marc, Asim Chaudhry a Juno Temple. Dobré úmysly a priemerná odvaha sa v ich podaní spájajú proti osudu, ktorý nikto nečakal.

Foto: Continental film

Verbinski a Rockwell je dokonalé duo

Režisérom tejto absurdnej jazdy je oscarový režisér Gore Verbinski. Ten sa podpísal pod úspešné filmy ako Piráti z Karibiku, Osamelý jazdec, animovaný film Rango alebo mysteriózny horor Kruh. Verbinski opisuje film ako rande film: „Niektorí hovoria, že je úplne bláznivý. Ale bláznivosť môže znižovať úzkosť. Pozrite si film, zájdite na koláč a rozhovor a možno sa aj vy pridáte k revolúcii,“ prezrádza režisér a dodáva: „Každý film je svojím spôsobom príbehom outsidera. Filmy potrebujú neustály prísun malých zázrakov.“

Producent Robert Kulzer dodáva: „Veľa šťastia, zdravia, nezomri je odvážny, jedinečný film a veľký príbeh, ktorý sa dotýka niečoho univerzálneho. Dúfame, že divákom pomôže vyrovnať sa so šialenstvom dnešného sveta.“

Foto: Continental film

Verbinski hovorí, že keď sa mu do rúk dostal scenár od Matthewa Robinsona, okamžite to zafungovalo. „Postava Sama Rockwella je od začiatku pod tlakom času. V každom momente cítiť naliehavosť a paranoju. Je vtipná, ale aj nebezpečná, pretože v nej cítiť hlbokú bolesť a stratu. Sam dokáže, aby celá kombinácia pôsobila ľahko. Predvádza tu veľmi špecifický a výnimočný výkon.“

Vizuálne nápady, výstredné postavy a nevyspytateľný tón sľubujú riadny punk, ktorý môže milo prekvapiť. Film Veľa šťastia, zdravia, nezomri vstúpi do kín 12. marca v distribúcii Continental film.

Trailer k filmu si pozriete na tomto linku:

