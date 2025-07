SFZ premýšľa optimisticky: Namiesto Dunajskej Stredy by mal hrať v EKL iný slovenský klub. Ktorý by to bol?

Slovenský futbalový zväz (SFZ) na tlačovej konferencii informoval o neúčasti FC DAC 1904 Dunajská Streda v pohárovej Európe.

Od Európskej futbalovej únie (UEFA) zatiaľ vraj nedostal nič oficiálne, a preto cíti nádej, že hoci klub zo Žitného ostrova nebude reprezentovať slovenský futbal v Európskej konferenčnej lige, tak ho môže nahradiť iný tím.

Hovoril o tom generálny sekretár SFZ Peter Pálenčík.

O miesto neprídeme

„Ako SFZ môžeme povedať, že sme doteraz nedostali oficiálnu informáciu od UEFA ohľadom celého procesu, takže správu o nezaradení Dunajskej Stredy dostal len klub,“ uviedol Pálenčík na tlačovej konferencii.

„Individuálne sme komunikovali s UEFA a môžem potvrdiť, že v prípade, že Dunajská Streda, aj keď nemám informáciu, či sa odvolali na CAS alebo nie, tak pokiaľ by neuspela, budeme môcť zaradiť náhradníka alebo mužstvo do pohárových súťaží. O miesto neprídeme,“ priblížil generálny sekretár.

Ďalej povedal, že celá situácia sa má vyriešiť do 11. alebo 12. júla. Verí však, že Slovensko bude reprezentovať aj štvrtý klub v pohárovej Európe.

Jeden z dvojice

Lenže problém by už bol v tom, ktorý slovenský klub by Dunajskú Stredu nahradil – budú to zrejme buď FC Košice alebo FK Železiarne Podbrezová.

Podľa pravidiel UEFA by to mal byť prvý menovaný klub, keďže v ligovej časti skončil za tímom zo Žitného ostrova. No keďže prebehla aj baráž o miestenku do EKL, tak vo finále hrali „železiari“.

O tom, ktorý tím si zahrá v európskej súťaži, rozhoduje Únia ligových klubov (ÚLK). Zväz teda počká na ich rozhodnutie a informáciu ďalej posunie UEFA.

„Ako sa k tomu UEFA postaví, či napríklad prežrebuje predkolá, o tom by som nerád polemizoval,“ doplnil Pálenčík.

Problém by mohol byť aj nižší koeficient Košíc či Podbrezovej oproti DAC.

Lepší koeficient

Slovensko môže tak mať v sezóne 2025/2026 iba troch zástupcov vo futbalovej pohárovej Európe, a síce ŠK Slovan Bratislava, FC Spartak Trnava a MŠK Žilina.

Dôvodom vylúčenia Dunajskej Stredy je, že majiteľ klubu Oszkár Világi vlastní aj maďarský ETO FC Györ, ktorý sa tiež dostal do EKL.

Prednosť dostal maďarský tím, keďže Maďarsko má koeficient UEFA o trochu lepší ako Slovensko.