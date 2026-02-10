ŠFK pozýva na zažiť jar, leto a galantné „Rokokovky“

Štátna filharmónia Košice (ŠFK) názvom koncertu HUDOBNÁ KOLEKCIA: JAR, LETO avizuje Cikkerovo Leto a Schumannovu Symfóniu č. 1 B dur „Jarnú“. A keďže ponoriť sa do idyly rokoka bolo v Čajkovského období „in“, podtón módneho priemyslu odkazuje aj na jeho Variácie na rokokovú tému pre violončelo a orchester. Koncert sa začne 12. februára 2026 o 19:00 v Dome umenia. Sólovo sa predstaví Johannes Moser, diriguje Aleksandar Marković. O 10:00 bude verejná generálka, o 18:00 diskusia O koncerte pred koncertom.
„Na prvý pohľad sa môže zdať, že Cikkerova symfonická báseň Leto a Schumannova Symfónia č. 1 ‚Jarná‘ nemajú spoločné nič viac než ročné obdobie v názve. Pri bližšom pohľade však odhalia prekvapujúce množstvo podobného – od neúnavného ťahu a energie, vytvorených takmer obsesívnym dôrazom na tematický materiál, až po rytmickú príbuznosť samotného hudobného materiálu. Úlohou nás, interpretov, je tieto prepojenia oživiť a vziať publikum na vzrušujúcu cestu,“ hovorí stály hosťujúci dirigent ŠFK Aleksandar Marković.
Leto v ocenenom repertoári košických filharmonikov
Ján Cikker preniesol do symfonickej básne pre veľký orchester Leto svoje city k Matilde Pálfyovej. Dielo v sonátovej forme sa začína pokojne, pripomínajúc atmosféru Debussyho Faunovho popoludnia. Pokoj strieda rozbúrená nálada, záver smeruje opäť do ticha a spolu s lyrickým úvodom tak dotvára symetriu diela. Leto je súčasťou Cikkerovho triptychu „O živote“, ktorý nahrala ŠFK pod taktovkou Zbyňka Müllera. Album získal aj cenu Radio_Head Awards 2021 v kategórii Klasická hudba.
„Jarná“ je dôkazom osobného šťastia
Keď Robert Schumann dosiahol v hudbe vysoké méty a bol duchovne aj tvorivo vyrovnaný, túžil svoj životný vrchol pretaviť do veľkého diela. Od Beethovena a Schuberta prevzal vzor symfónie a osvedčený rámec naplnil vlastnou individualitou s romantickými premennými. Najšťastnejšie obdobie skladateľovho života sa odrazilo na nálade celej symfónie. Úvod sa začína fanfárovým motívom trúbky, ktorá prebudí jar. Po radostnej nálade prekvitania nastupujú zasnené pasáže a lyricko-tanečné scherzo. Po návrate hlavnej témy dielo hudobne zajasá energiou a silou – ako jar a Schumann vo svojom najlepšom období.
„Rokokovky“ zahrá špičkový Moser
Piotr Iľjič Čajkovskij nikdy nenapísal koncert pre violončelo, ale tomuto nástroju odkázal dielo, ktoré patrí k najslávnejším koncertantným skladbám. Variácie na rokokovú tému pre violončelo a orchester predstavujú majstrovsky spracovanú tému v mozartovskom štýle a elegantné, dokonale prepracované variácie. „Rokokovky“ nastúpili na módnu vlnu idylického galantného štýlu, ktorá bola populárnou nielen vo vtedajšom Rusku. Pôvabné dielo zahrá vo štvrtok so ŠFK nemecko-kanadský violončelista Johannes Moser. Umelec vystupoval s poprednými svetovými orchestrami ako Berliner Philharmoniker, New York Philharmonic či London Symphony Orchestra. Je profesorom na prestížnej kolínskej Hochschule für Musik und Tanz. V roku 2002 získal hlavnú cenu na Čajkovského súťaži a tiež špeciálnu cenu práve za interpretáciu Variácií na rokokovú tému.
Koncert z abonentného cyklu B s názvom HUDOBNÁ KOLEKCIA: JAR, LETO sa uskutoční vo štvrtok 12. februára 2026 o 19:00 v Dome umenia. Cena vstupného je 17/13/10 €, v lóži 21 €. Verejná generálka sa začne o 10:00, vstupné stojí 10 €. Vstupenky na podujatia ŠFK sú v predaji aj so zľavami 30 percent vo vstupenkovej pokladni Domu umenia od pondelka do štvrtka (10:00 – 12:00, 14:00 – 17:00) a hodinu pred podujatím, ako aj online na webe www.sfk.sk.
Informačný servis