Sezóna motoriek a skútrov je tu. Vodiči čelia vyššiemu riziku fatálnych nehôd

Každá nehoda na motorke znamená výrazne vyššie riziko vážneho zranenia alebo smrti, pretože oproti vodičom v autách sú motocyklisti oveľa zraniteľnejší. Následky nehôd tak bývajú často fatálne a odškodnenia za škody na zdraví sa šplhajú do vysokých súm, bývajú spravidla o desiatky percent vyššie ako v iných segmentoch. UNIQA registrovala v posledných rokoch približne 10 ťažkých kolízií motocyklov s veľmi závažnými následkami, keď vodiči skončili úplne nesebestační.

Práve takéto prípady sú z pohľadu poisťovne najnáročnejšie a aj najnákladnejšie. Nezriedka vystúpia celkové náklady v takomto prípade na státisíce až milión Eur. Ak si privodí takýto závažný úraz s doživotným handicapom aj spolujazdec, vypláca poisťovňa aj niekoľko miliónové sumy.

Tu je jeden príklad za všetky: klient UNIQA si v aute pri vchádzaní na hlavnú cestu nevšimol motocykel a nedal mu prednosť. Poškodená jazdkyňa do neho narazila v plnej rýchlosti, preletela vozidlo a následne skončila o niekoľko desiatok metrov ďalej. Polámala si pri tom množstvo kostí v tele, ale najhoršie boli vážne zranenia hlavy a krčnej chrbtice. Počas dvoch rokov sa podrobila sérii operácií a hoci zlomeniny sa vyliečili, došlo k nezvratnému poškodeniu mozgu a postihnutá žena má ťažké trvalé následky, vrátane potreby nepretržitého ošetrovania a výpomoci. Náklady na odškodnenie, najmä na doživotné dorovnanie jej pôvodného príjmu a na asistenciu vyčíslila UNIQA na takmer 1,7 mil Eur.

Vodiči áut si často motorky počas jazdy nevšimnú

Podľa štatistík UNIQA poisťovne býva najčastejším dôvodom kolízii s motorkármi na cestách neprimeraná rýchlosť, či nedodržanie potrebnej vzdialenosti medzi vozidlami. Zo škôd, ktoré motorkári nezavinia, býva často problém, že vodiči áut nie sú po zime na motorkárov na cestách zvyknutí a pri vchádzaní na križovatku, predbiehaní či odbočovaní si ich jednoducho nevšimnú.

„Odporúčame preto vodičom najmä v tomto období ešte dôslednejšie sledovať spätné zrkadlá a situáciu okolo vozidla, pretože dvojkolesová motorka sa dokáže rýchlo „prešmyknúť“ pomedzi autá a vodiči ju môžu ľahko prehliadnuť,“ hovorí manažér likvidácie škôd na motorových vozidlách Jiří Moravec. Nemýliť si cestu s pretekárskou dráhou a nejazdiť vyššou ako povolenou rýchlosťou.

Na primeranú rýchlosť myslieť najmä ak vchádzate do zákruty, pri vysokej rýchlosti sa môžete dostať do protismeru.

Myslieť na to, že najmä na jar sa na cestách striedajú suché a mokré úseky, povrch býva ešte chladný a priľnavosť pneumatík horšia.

Najmä v noci používať reflexné prvky, aby ste boli na ceste lepšie viditeľní.

Pred predbiehaním treba byť predvídavý a všímať si, či vás vodič auta registruje vo svojom spätnom zrkadle.

Nezabúdať dodržiavať bezpečný odstup – motorka má totiž dlhšiu brzdnú dráhu a ak auto pred vami nečakane zabrzdí, hrozí kolízia.

Bez PZP s motocyklom na cesty nechoďte

Motocyklov na Slovensku každým rokom pribúda, čo dokazujú aj štatistiky UNIQA. Počet poistených motoriek rastie, pričom klesá počet malých motocyklov, na rozdiel od stredných, ktorých počet narastá a poistenie najsilnejších motoriek rastie najrýchlejšie. Poisťovňa radí nepodceňovať najmä PZP, ktoré musí mať zo zákona uzatvorené každé motorové vozidlo s priradeným evidenčným číslom, teda aj motocykel. Nemali by naň zabúdať ani ľudia, ktorí motorku využívajú len na rekreačné jazdenie.

Ak by vodič nepoisteného vozidla zapríčinil dopravnú nehodu následkom ktorej by niekto iný utrpel škody na zdraví či majetku, odškodnenie by musel zaplatiť z vlastného vrecka.

Jednorazové odškodnenia najmä za škody na zdraví sa často šplhajú k vysokým sumám, v niektorých prípadoch poisťovňa platí z PZP dlhé roky rentu za celoživotnú invaliditu.

Keďže z PZP sa hradia škody spôsobené inej osobe, vodič motocykla si môže k PZP uzatvoriť vlastné pripoistenie pre prípad smrti alebo trvalých následkov po havárii.

Skútre a malé motocykle

Fenoménom posledných rokov pre poisťovne je popularita prenájmu skútra alebo menšieho motocykla na dovolenke. Motocyklistami sa v lete stávajú aj ľudia, ktorí bežne riadia iba auto. Samozrejme, nemajú potrebnú bezpečnú výbavu a niekedy vyrážajú na cesty doslova v šortkách a šľapkách. Svoju úlohu zohráva aj neznalosť miestnych dopravných predpisov a iných dopravných návykov.

Ďalším trendom sú skútre hlavne v mestách, v poslednej dobe vďaka možnosti ich zdieľania prostredníctvom množstva zdieľaných firiem. Kvôli dopravným zápcham je rýchlosť jazdy prakticky porovnateľná s autom, ale vďaka subtílnosti môže skúter v premávke lepšie manévrovať. A to je, bohužiaľ, tiež zdrojom nehôd, pretože vodiči na skútroch sa snažia prepletať medzi stojacimi alebo pomaly sa pohybujúcimi autami. Vodiči však takéto vozidlo často prehliadajú a jazdca na skútri zrazia. V dôsledku nižšej rýchlosti bývajú zranenia aj škody nižšie, ak má jazdec bezpečné vybavenie. Počet kolízií a nehôd skútrov klientov UNIQA každoročne rastie o viac ako 10%. Ak si slovenský turista prenajíma skúter alebo motocykel v zahraničí, mal by sa vždy zaujímať o to, ako je poistený proti spôsobenej škode alebo škode, ku ktorej dôjde v čase prenájmu stroja.

Informačný servis