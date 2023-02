Severná Kórea potvrdila test medzikontinentálnej balistickej rakety vystrelenej na priamy rozkaz Kim Čong-una

Severná Kórea v nedeľu potvrdila sobotňajší test medzikontinentálnej balistickej rakety. Ten mal ďalej posilniť jej kapacity na „fatálny“ jadrový útok proti jej súperom.

Štátna tlačová agentúra KCNA informovala, že test strely Hwasong-15 bol zorganizovaný „náhle“ bez predchádzajúceho upozornenia na priamy rozkaz vodcu Kim Čong-una.

Overovali spoľahlivosť zbrane

Jeho cieľom bolo podľa nej overiť spoľahlivosť zbrane a bojovú pripravenosť jadrových síl Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR). Raketu odpálili vo vysokom uhle a dosiahla maximálnu výšku 5 770 kilometrov, pričom za 67 minút preletela vzdialenosť zhruba 990 kilometrov a presne zasiahla určené miesto vo vodách medzi Kórejským polostrovom a Japonskom, píše KCNA.

Podrobnosti o lete rakety, ktoré uviedla KĽDR, sa zhruba zhodujú s informáciami, ktoré už skôr hlásili susedné krajiny. Agentúra AP poukazuje na to, že naznačujú, že by zbraň bola teoreticky schopná zasiahnuť aj americkú pevninu, ak by ju vystrelili v štandardnej trajektórii. Uhol, v ktorom ju vystrelili, použila Severná Kórea zrejme preto, aby sa vyhla susedným krajinám.

Spojené štáty na test zareagovali

KĽDR odpálila strelu deň po tom, čo sa vyhrážala, že prijme ostré opatrenia proti Južnej Kórei a Spojeným štátom pre ich spoločné vojenské cvičenia. Bolo to prvé odpálenie rakety od 1. januára, keď Pchjongjang vykonal test rakety krátkeho doletu.

Spojené štáty na test rakety v nedeľu zareagovali vyslaním nadzvukových bombardérov B-1B s dlhým doletom na spoločné cvičenie s juhokórejskými bojovými lietadlami, čo malo ukázať silu proti Severnej Kórei.