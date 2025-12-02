Šesť tínedžerov prepadlo seniorku v Bardejove, troch z nich polícia zakrátko obvinila z lúpeže

Bardejovským policajtom sa v krátkom čase podarilo objasniť víkendové lúpežné prepadnutie 73-ročnej ženy. Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, na sobotňajšom zločine sa podieľalo šesť osôb. „Išlo o mladistvých vo veku 17, 16 a 14 rokov ako aj o troch maloletých vo veku 13 rokov,“ uviedla Ligdayová.
Vyšetrovanie podľa nej preukázalo, že tínedžeri po predchádzajúcej vzájomnej dohode na Moyzesovej ulici v Bardejove lúpežne prepadli seniorku, ktorú si vopred vyhliadli. „Pristúpili k nej zozadu, vytrhli jej nákupný vozík z ruky v dôsledku čoho Bardejovčanka spadla, chlapci utiekli preč,“ pripomenula policajná hovorkyňa. Bardejovský vyšetrovateľ na základe dôkaznej situácie vzniesol obvinenie zo zločinu lúpeže trojici mladistvých.