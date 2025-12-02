Meštiansky dom v Levoči prešiel komplexnou obnovou, reštaurátori zachovali viaceré historicky cenné prvky – FOTO

S rekonštrukciou budovy sa začalo v apríli 2024, zámerom bolo zlepšiť stav celého objektu.
Levoca4.jpg
Meštiansky dom na Námestí Majstra Pavla v Levoči prešiel komplexnou obnovou. Utorok, 2. december, 2025. Foto: SITA/Mária Frisová
V Levoči dokončili rozsiahlu a komplexnú obnovu historického meštianskeho domu na Námestí Majstra Pavla 47. Po náročných rekonštrukčných, stavebných i reštaurátorských prácach za takmer 3,5 milióna eur s DPH bude budova slúžiť ako multifunkčné centrum služieb a kultúry.

Technický stav bol kritický

Sídliť v nej bude informačné centrum, výstavné priestory mesta, nachádzať sa v nej budú aj verejné toalety, úschovňa batožín či priestory pre kreatívne a remeselné dielne.

Meštiansky dom z 15. storočia patril k významným mestským objektom, no jeho technický stav bol dlhodobo kritický. Posledné zásahy do jeho konštrukcie sa udiali po požiari v roku 1923, desaťročia čakal na komplexnú obnovu. V roku 2020 nechalo mesto obnoviť jeho strechu.

Levoca2.jpg
Meštiansky dom na Námestí Majstra Pavla v Levoči prešiel komplexnou obnovou. Utorok, 2. december, 2025. Foto: SITA/Mária Frisová

S rekonštrukciou budovy sa začalo v apríli 2024, zámerom bolo zlepšiť stav celého objektu. Zahŕňala okrem iného sanáciu vlhkosti a statické zabezpečenie, modernizáciu všetkých rozvodov i rozsiahle reštaurátorské práce. Podľa primátora Levoče Miroslava Vilkovského sa podarilo mestu zachrániť a obnoviť významnú kultúrnu pamiatku.

V budúcnosti bude slúžiť všetkým obyvateľom aj návštevníkom Levoče. Budova ponúkne nové služby, verejné priestory a stane sa prirodzeným centrom kultúrneho diania,“ uviedol pri príležitosti jej dnešného slávnostného otvorenia. Svoju funkciu by mala začať plniť od nového roka, v súčasnosti ju ešte podľa jeho slov čaká interiérové dovybavenie.

Zachovali viaceré historické prvky

Počas prác sa podarilo odhaliť viaceré historicky cenné prvky, ktoré reštaurátori zachovali. Išlo napríklad o pôvodné kamenné portály. „Rekonštrukcia odhalila aj nové suterény, o ktorých sme nevedeli a v podlahách sa našli zvyšky okeníc,“ doplnila vedúca levočského pracoviska Krajského pamiatkového úradu Prešov Zuzana Suržinová.

Levoca1.jpg
Meštiansky dom na Námestí Majstra Pavla v Levoči prešiel komplexnou obnovou. Utorok, 2. december, 2025. Foto: SITA/Mária Frisová

Odborné tímy zároveň obnovili kamenné šambrány, štukovú výzdobu, odkryli autentické vrstvy fasády a stabilizovali poškodené historické konštrukcie. Najvýznamnejšou súčasťou budovy sú kovové plátované gotické dvere so znakom mesiaca a slnka.

Rekonštrukcia bola mimoriadne náročná aj pre nečakané stavebné zistenia a statické problémy, ktoré si vyžadovali okamžité zásahy. V spolupráci s generálnym projektantom, zhotoviteľom a Krajským pamiatkovým úradom sa nám podarilo počas realizácie promptne riešiť všetky problémy, ktoré historický objekt postupne odkrýval,“ doplnil primátor mesta.

Hlavným cieľom obnovy bolo podľa jeho slov čo najlepšie chrániť a zachovať pôvodný historický charakter objektu vo všetkých jeho častiach, zachovať autentickú hodnotu budovy a dať jej nový život.

Levoca3.jpg
Meštiansky dom na Námestí Majstra Pavla v Levoči prešiel komplexnou obnovou. Utorok, 2. december, 2025. Foto: SITA/Mária Frisová

Spomínané nepredvídateľné stavebné zistenia a problémy priniesli zároveň aj potrebu úpravy rozsahu stavebných prác či množstva stavebného materiálu. Projekt, na ktorý mesto získalo z Plánu obnovy a odolnosti SR necelé 3 milióny eur, mal pôvodne stáť takmer 3,3 milióna eur vrátane DPH. Napokon sa suma navýšila na takmer 3,5 milióna eur s DPH. Vyplýva to zo zverejneného piateho dodatku k zmluve. Zvyšnú sumu vo výške necelých pol milióna eur dofinancovala samospráva z rozpočtu.

