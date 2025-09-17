Séria Mesačné vlky pokračuje druhým fascinujúcim dielom

Knižná séria Mesačné vlky prináša príbeh mladého vlka Tamaniho z ľadovej svorky pri veľkom fjorde.
V prvej časti sa spolu s mláďatami z ďalších svoriek v okolí veľkého fjordu vydáva do pohoria strážcov, aby si osvojil vedomosti a zručnosti, ktoré musí ovládať každý vlk. Zároveň musí čeliť hrozbe krvilačných tieňových vlkov.
Po vzrušujúcej výučbe v Pohorí strážcov sa Tamani vracia domov. Tamojší život prináša mnoho nových výziev. Mladý vlk si v rodnej svorke musí osvojiť jej pravidlá a zákony. Patrí k nim aj prísny zákaz kontaktov s členmi iných svoriek. No čo bude s ním a so Širou, s ktorou si sľúbili, že budú bojovať za svoju lásku?
Navyše v okolí sa objavia tajomné vlky a nad svorkami vo Veľkom fjorde sa sťahujú temné mračná. Tamani pochopí, že svetu, ktorý dovtedy poznal, hrozí zánik. Čo môže urobiť? A čo znamená záhadné proroctvo? Je práve ono kľúčom k záchrane?
„Musím sa priznať, že nie som až taká fanúšička príbehov zo zvieracieho sveta, no tento ma naozaj pohltil,“ tvrdí prekladateľka Denisa Stareková. „Je veľmi dobrodružný a plný napínavých, nečakaných zvratov. Keď sa už zdá, že Tamani nejakú prekážku zdolal, vždy sa mu do cesty postaví nová, ktorú musí prekonať. Nikdy však na to nie je sám. Vždy má po svojom boku verných priateľov, často z iných svoriek, ktorí mu obetavo pomáhajú. A práve motív priateľstva a spolupatričnosti je veľmi silným motívom tejto trilógie. A tou treťou hodnotou, ktorú čitateľovi ponúka, je zaujímavý pohľad do života vlkov v divočine.“
Charly Art je známa tým, že spája pútavý text s vizuálnym spracovaním. Kniha Mesačné vlky 2: Svorka temnoty je ilustrovaná, čo z nej robí atraktívne čítanie pre deti a tínedžerov. Ilustrácie dotvárajú atmosféru noci, lesa a tajomných zvierat, čím sa ešte viac ponárame do deja.
Séria Mesačné vlky je teda najmä pre deti od ôsmich rokov, ktoré obľubujú napätie a magickú atmosféru. Pre fanúšikov príbehov o priateľstve, odvahe a prekonávaní strachu. Je to kniha vhodná aj pre mladých čitateľov, ktorí sa radi nechajú vtiahnuť do sveta s jemne strašidelným nádychom, ale primerane veku.
Z nemeckého originálu preložila Denisa Stareková.
Milan Buno, knižný publicista
Informačný servis