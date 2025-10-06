Seniorka vyskočila z okna nemocnice

Plzňou otriasol prípad úmrtia seniorky, ktorá vyskočila z okna súkromnej nemocnice Privamed. Uviedla to Facebooku mestská polícia, informuje web TN.cz. Na zdravotnícke zariadenie sa následne zniesla vlna kritiky, ale podľa jednej zo zdravotných sestier neprávom.
„Prijali sme oznámenie o nájdení mŕtvej ženy, ročník 1938, na chodníku pri zdravotníckom zariadení. Pravdepodobnou príčinou smrti bol pád z výšky. V prípade bola nariadená súdna pitva,“ povedala policajná hovorkyňa Michaela Raindlová.
Na čerpacej stanici sa odohrala krvavá tragédia
Nemocnica potvrdila, že išlo o samovraždu. „Pacientka hospitalizovaná na oddelení dlhodobej starostlivosti, kde majú pacienti voľný pohyb, sa dostala do ťažkej finančnej situácie a, žiaľ, rozhodla sa ju vyriešiť týmto spôsobom,“ uviedla hovorkyňa Privamedu Michaela Kalašová.
Krátko po udalosti sa na sociálnych sieťach strhla vlna kritiky voči nemocnici. „Tam by som vyskočila z okna tiež. Moja mama tam zomrela. Nulová starostlivosť,“ napísala pani menom Jana.
Jedna z tamojších ošetrovateliek sa však svojich kolegov zastala. „Je mi veľmi smutno z komentárov, ktoré čítam pod článkom o tejto tragickej udalosti, a ešte viac ma bolí, koľko ľudí hádže špinu na sestry, sanitárov a ošetrovateľov. Je to nesmierne ťažká práca. Mnohí z vás k nám dávajú svojich rodičov a nie sú schopní ani prísť na návštevu,“ napísala v liste, ktorý poslala do redakcie Krimi Plzeň.