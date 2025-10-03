Na čerpacej stanici sa odohrala krvavá tragédia

„Na pumpe zasahovali tri policajné autá a sanitka. To, čo sa tam stalo, bolo hrozné,“ povedal jeden zo svedkov.
Dramatická scéna sa odohrala v piatok ráno na čerpacej stanici v Prahe, kde muž vo svojom aute spáchal samovraždu. Na mieste zomrel na následky viacerých bodnorezných poranení. Informuje o tom web TN.cz.

Ľudia privolali políciu, keď si všimli muža v zaparkovanom aute, ktorý si úmyselne spôsoboval zranenia. „Po príchode na miesto muž v zamknutom aute pokračoval v sebapoškodzovaní, policajti ho preto vytiahli z vozidla,“ povedal policajný hovorca Jan Daněk.

Na miesto dorazili aj záchranári, ktorí sa pokúsili muža zachrániť. Podľa hovorcu pražskej záchranky Karela Kirsa 40-ročný muž „si spôsobil vážne bodnorezné zranenia v oblasti krku a hornej končatiny“. Dodal, že „bohužiaľ muž vážnym zraneniam podľahol“.

„Na pumpe zasahovali tri policajné autá a sanitka. To, čo sa tam stalo, bolo hrozné. Policajti sa dobývali do zamknutého auta. Radšej ani nechcem domýšľať, ako to dopadlo,“,“ povedal jeden zo svedkov tragédie.

