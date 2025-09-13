Ďalšia stopka pre ruských športovcov na ZOH 2026. Bobisti nemôžu štartovať ani pod neutrálnou vlajkou

Vylúčenie ruských reprezentantov trvá od začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022.
Karol Jakubovič
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Boby
Alexandr Zubkov s Alexejom Vojevodom sa stali víťazmi súťaže mužov dvojsedadlových bobov na zimných olympijských hrách v Soči. Foto: SITA/AP
Taliansko Ostatné športy Ostatné športy z lokality Taliansko

Ruskí športovci nebudú môcť štartovať v bobových a skeletonových súťažiach na budúcoročných zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo, a to ani pod neutrálnou vlajkou. Rozhodla o tom Medzinárodná federácia bobistov a skeletonistov (IBSF) na kongrese v Cortine, kde v tajnom hlasovaní zamietla návrh na ich účasť. Informovala o tom na svojom webe.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Zákaz od roku 2022

„Po rozsiahlych diskusiách sa kongres tajným hlasovaním rozhodol nepovoliť účasť ruských športovcov ako neutrálnych športovcov na akciách IBSF,“ uviedla federácia v oficiálnom stanovisku. IBSF tak nadviazala na júnové rozhodnutie Medzinárodnej sánkarskej federácie, ktorá predĺžila zákaz štartov pre ruských pretekárov. Vylúčenie ruských reprezentantov trvá od začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022.

Rusi boby
Ruský tím si vybojoval zlato v štvorboboch. Foto: SITA/AP

Plánujú sa odvolať

Podľa ruských športových funkcionárov nebolo rozhodnutie IBSF jednomyseľné. Ruskí bobisti a sánkari majú možnosť sa voči zákazu odvolať. Sánkarská federácia už avizovala, že sa obráti na Športový arbitrážny súd (CAS).

Okruhy tém: Boby Ruskí športovci Sánkari Skeleton ZOH 2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk