Ďalšia stopka pre ruských športovcov na ZOH 2026. Bobisti nemôžu štartovať ani pod neutrálnou vlajkou

Ruskí športovci nebudú môcť štartovať v bobových a skeletonových súťažiach na budúcoročných zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo, a to ani pod neutrálnou vlajkou. Rozhodla o tom Medzinárodná federácia bobistov a skeletonistov (IBSF) na kongrese v Cortine, kde v tajnom hlasovaní zamietla návrh na ich účasť. Informovala o tom na svojom webe.
Zákaz od roku 2022
„Po rozsiahlych diskusiách sa kongres tajným hlasovaním rozhodol nepovoliť účasť ruských športovcov ako neutrálnych športovcov na akciách IBSF,“ uviedla federácia v oficiálnom stanovisku. IBSF tak nadviazala na júnové rozhodnutie Medzinárodnej sánkarskej federácie, ktorá predĺžila zákaz štartov pre ruských pretekárov. Vylúčenie ruských reprezentantov trvá od začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022.
Plánujú sa odvolať
Podľa ruských športových funkcionárov nebolo rozhodnutie IBSF jednomyseľné. Ruskí bobisti a sánkari majú možnosť sa voči zákazu odvolať. Sánkarská federácia už avizovala, že sa obráti na Športový arbitrážny súd (CAS).