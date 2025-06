Nepomohol tomu Trump. Šefčovič: Rokovania s USA napredujú správnym smerom

Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič v stredu uviedol, že rokovania so Spojenými štátmi „napredujú správnym smerom a rýchlym tempom“. Vyhlásenie prichádza mesiac predtým, ako majú v USA vstúpiť do platnosti 50-percentné clá na európske tovary.

Šefčovič na platforme X napísal, že mal v Paríži „produktívnu a konštruktívnu diskusiu“ s americkým obchodným splnomocnencom Jamiesonom Greerom.

Had a productive and constructive discussion with @USTradeRep Ambassador Greer on the margins of the @OECD Trade Ministerial.

We’re advancing in the right direction at pace – and staying in close contact to maintain the momentum. pic.twitter.com/Epmb7kejFZ

— Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) June 4, 2025