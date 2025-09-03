Šéf sýkorovcov Lališ dostal nižší trest, namiesto doživotia by si mal odsedieť 25 rokov väzenia

V rámci opätovného súdneho procesu s pôvodne na doživotie odsúdeným Róbertom Lališom, známym aj ako Kýbel, mu v stredu senát Špecializovaného trestného súdu v Pezinku uložil trest 25 rokov väzenia. Trest by si mal obžalovaný odpykať v zariadení s najprísnejším stupňom stráženia.
Senát Jozefa Piknu Lališa, označovaného za šéfa skupiny sýkorovcov, uznal za vinného zo založenia zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, naplánovania šiestich vrážd a zo zosnovania útoku na taxikára. Naopak, v jednom skutku, týkajúcom sa podvodu, bol oslobodený.
Zároveň súd Lališovi uložil aj trest prepadnutia majetku. Stredajší rozsudok nie je právoplatný. Obžalovaný, ktorý je väzobne stíhaný, sa vyhlásenia rozsudku nezúčastnil.
Súd prejednával prípad Kýbla už po druhýkrát
Súd pritom prejednával prípad Kýbla už po druhýkrát. Najvyšší súd SR totiž na verejnom zasadnutí v marci 2024 vyhovel dovolaniu údajného šéfa sýkorovcov a zrušil mu pôvodne uložený doživotný trest odňatia slobody.
Po opätovnom prečítaní obžaloby v rámci obnoveného procesu Lališ koncom mája minulého roku deklaroval svoju nevinu. Ako pre médiá vtedy uviedol jeho obhajca Marek Para, obžalobu považujú za založenú na systematickom porušovaní prezumpcie neviny a nezákonných benefitoch.
Porušenie zákona v neprospech odsúdeného
Dôvodom vyhovenia dovolaniu Lališa bol podľa predsedu dovolacieho senátu NS SR Petra Štifta fakt, že skoršími rozhodnutiami súdov bol porušený zákon v neprospech odsúdeného. Lališa totiž uznal za vinného senát, ktorý schvaľoval dohody o vine a treste s členmi skupiny sýkorovcov Richardom Rakickým a Martinom Kováčom, pričom v rozsudkoch sa spomínal aj Lališ ako člen skupiny.
Najvyšší súd jeho prípad vrátil späť na Špecializovaný trestný súd, ktorý mal vec opätovne prejednať v inom zložení senátu. Zároveň obvineného vzali do väzby pre dôvodnú obavu, že ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu.
Potvrdenie viny aj trestov
Odvolací senát Najvyššieho súdu SR na verejnom zasadnutí v júni 2018 potvrdil vinu aj tresty pre členov zločineckej skupiny „sýkorovci“. Šéf skupiny Róbert Lališ a člen skupiny Ivan Cupper, prezývaný Vincko, dostali právoplatne doživotné tresty.
Ďalší člen skupiny Martin Bihári, prezývaný Rus, išiel do väzenia na 23 rokov. Súd potvrdil aj vinu Alojza Kromku, zvaného Lojzo Čistič. Súd mu však trest neuložil, keďže si už odpykáva doživotný trest. Jozefa Roháča, zvaného Čapica, ktorý si odpykáva trest v Maďarsku a nedal súhlas na konanie v neprítomnosti, súd vtedy vylúčil na samostatné konanie.
Špecializovaný trestný súd ešte predtým uznal „sýkorky“ vinnými zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, z vrážd, zo všeobecného ohrozenia a iných trestných činov. Obžalovaní sa priamo alebo ako spolupáchatelia či účastníctvom podieľali na zavraždení bratov Eduarda a Róberta Diničovcov, Romana Deáka, Miloša Piliara, Alojza Házyho a Dalera Hlavačku.
Podľa svedkov Kýbel sa šéfom zločineckej skupiny sýkorovcov stal po smrti pôvodného bossa Miroslava Sýkoru, ktorého zavraždili vo februári 1997. Skupina pôsobila v Bratislave a okolí, konkrétne v Senci a na Záhorí. Živili sa vydieraním, výpalníctvom, vraždami a inou kriminálnou činnosťou.