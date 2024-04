Scarlett Johansson má nový džob: predáva let na Mesiac! Countdown začína, tešte sa v júli do kina

Medzi famóznou Scarlett Johansson a Channingom Tatumom sršia iskry na všetky strany v štýlovej komediálnej dráme Zober ma na mesiac, ktorú do kín prinesie Itafilm už toto leto. Tak to býva, keď sa zrazia racionálni technici s ozajstnými ľudskými emóciami, aby spolu do vesmíru odštartovali raketu. Máme pre vás prvú ochutnávku!

Pár mesiacov pred prvým pristátím človeka na Mesiaci NASA nemá v očiach verejnosti práve najlepší imidž. Celú náročnú misiu Apollo 11 riadi Cole Davis (Tatum). Akoby tlaku beztak nebolo málo, americký prezident nepripúšťa žiadne zlyhanie. Preto je v záujme národnej bezpečnosti do hry vstúpená brilantná marketingová čarodejníčka Kelly Jones (Johansson). Jej džob je jasný: predať let na Mesiac verejnosti a z astronautov spraviť väčšie hviezdy než Beatles. Nie že by sa niekto pýtal Davisa na súhlas – a tak o iskrivé napätie medzi nimi nie je núdza. Kým konštruktéri pripravujú štart raketoplánu a ambicióznemu vesmírnemu projektu pribúdajú fanúšikovia, v zákulisí Kelly na príkaz zhora tajne inscenuje falošné pristátie pre „oficiálny“ priamy prenos. Kto si dokáže zachovať chladnú hlavu, keď začne countdown?

To zistíte, ak zoberiete do kina niekoho blízkeho na novinku Zober ma na mesiac. Už 11. júla!

EXKLUZÍVNE V KINÁCH OD 11. JÚLA 2024!

