Šanca pre Slovensko. Do programu OH 2028 pribudla súťaž v kladkovom luku miešaných dvojčlenných tímov - FOTO

Slovensko má reálnu šancu na ďalšie miestenky na olympijských hrách v Los Angeles 2028. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) totiž do programu podujatia zradil súťaž dvojčlenných miešaných tímov v kladkovom luku.

Slovensko by o miestenku mohlo bojovať s dvojicou Jozef Bošanský, Lívia Orihelová. Skúsený 48-ročný reprezentant SR Bošanský bol v minulosti aj svetová dvojka v kladkovom luku, aktuálne je v rebríčku na 9. pozícii. Osemnásťročná Orihelová bola vo februári štvrtá vo vekovej kategórii do 21 rokov na halových ME Európy v tureckom Samsune.

„Správa sa k nám dostala, keď sme boli na ceste zo strelnice s Britkou Ellou Gibsonovou a Holanďanom Mikom Schloesserom. Je to super! Konečne možno začnú aj na Slovensku brať kladkový luk ako šport a viac ho budú podporovať – zväz i štát prostredníctvom ministerstva cestovného ruchu a športu,“ povedal Bošanský podľa oficiálneho webu Slovenského lukostreleckého zväzu (SLZ).

„Myslím si, že v zmysle Slovenska to prichádza v najlepšom možnom čase, keďže máme Líviu Orihelovú. Mohli by sme v tejto súvislosti zabojovať, je to zaujímavá téma. Dúfam, že budeme mať šancu. Otázka je, či vtedy ešte budem vládať, lebo je to až o tri roky. Dúfam, že áno, hoci už budem mať svoj vek. Ďalšia otázka je, ako veľmi nás na základe tejto zmeny situácie podporia – či náhodou aj tak nezostaneme na vedľajšej koľaji,“ pokračoval.

„Nálada medzi kladkármi na pretekoch Svetového pohára v USA je v tejto chvíli naozaj výborná. Tešíme sa, všetci sme šťastní. Postrehol som aj to, že niektoré zväzy okamžite začali riešiť prípadné presuny strelcov medzi krajinami. Už sa to začalo formovať,“ dodal.

Organizácia World Archery detaily zverejní neskôr. „Je to monumentálny krok vpred pre naše odvetvie a pre milióny strelcov z kladkového luku po celom svete, ktorí dlho prahli po olympijskom uznaní,“ uviedol prezident WA Ugur Erdener.