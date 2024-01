Samsung predstavuje jedinečnú akciu na vysávače JET – 100 dní na skúšku bez obáv

Samsung, líder v oblasti domácich spotrebičov, spúšťa exkluzívnu akciu na vysávače JET. Do konca marca môžu zákazníci využiť ponuku „100 dní na skúšku“. Pri nákupe akéhokoľvek vysávača Samsung JET z oficiálnej webovej stránky samsung.sk získa zákazník možnosť do 100 dní ho vrátiť s garanciou vrátenia peňazí. Nemusí sa tak obávať, že by prišiel o peniaze a môže si vysávač sám doma v pokoji otestovať.

Samsung prináša príležitosť presvedčiť sa, že mať špičkový vysávač je rozdiel. A to nielen v cene. Vysávače Samsung JET sú spojením výkonu a štýlu, a to bez ohľadu na to, či si zákazník vyberie robotický model alebo tyčový. Všetky modely radu JET sú známe svojou vysokou sacou silou, dlhou výdržou batérie a elegantným dizajnom. Sú ideálne pre moderné domácnosti, kde sa kladie dôraz na efektivitu a estetiku.

Foto: Samsung

Používateľsky prívetivé funkcie

Vysávače Samsung JET prinášajú revolučné riešenia pre každodenné upratovanie. O dôkladne čistú domácnosť sa postará vysoká sacia sila pre hlboké čistenie. Vysávače Samsung JET sú vybavené výkonným motorom, vďaka ktorému zvládnu bez problémov odstrániť rôzne typy nečistôt – od rozliatych cereálií až po zvieracie chlpy.

A keď už sme pri domácich miláčikoch, je tu ešte jedna vychytávka. K príslušenstvu vysávačov patria rôzne kefy, ktoré sú špeciálne navrhnuté tak, aby efektívne odstraňovali chlpy domácich zvierat. Zabezpečujú tak čistotu a hygienu aj v domácnostiach s miláčikmi.

Foto: Samsung

Jednou z kľúčových vlastností vysávačov od Samsungu je aj ľahké a hygienické vysypávanie prachového koša. Táto funkcia umožňuje používateľom jednoducho a hygienicky vysypať prach bez obáv z úniku prachových častíc mimo koša. Takto znižuje riziko alergií a zvyšuje komfort pri upratovaní, a to aj vďaka All-in-One čistiacej stanici, ktorá zároveň slúži aj ako nabíjacia stanica. Vysávače JET sa môžu pochváliť dlhou dobou prevádzky a odnímateľnou batériou. Majú dlhú dobu prevádzky na jediné nabitie, čo umožňuje dlhšie čistenie bez prerušenia. Zároveň nesmieme zabudnúť ani na inovácie v oblasti robotických vysávačov. Robotické vysávače Samsung Jet Bot sú vybavené 3D senzormi a v prípade modelu AI+ aj umelou inteligenciou. Vďaka týmto technológiám sa dokážu efektívne navigovať v priestore, vyhýbať sa prekážkam a dosiahnuť dôkladné čistenie bez potreby zásahu človeka. Toto sú len niektoré z dôvodov, prečo sú vysávače Samsung JET ideálnymi pomocníkmi pre moderné, zaneprázdnené domácnosti, ktoré hľadajú efektívne, pohodlné a inteligentné riešenia pre upratovanie.

Foto: Samsung

Podmienky akcie 100 dní na skúšku

Zákazníci, ktorí si zakúpia vysávač Samsung JET v období od 15. januára až do 31. marca 2024 majú možnosť ho vrátiť do 100 dní od nákupu s garanciou vrátenia peňazí. Vysávač musí byť vrátený v plne funkčnom stave, s kompletným príslušenstvom, v originálnom obale a s bežnými známkami opotrebenia. Náklady na vrátenie vysávača (poštovné) hradí zákazník.

Foto: Samsung

