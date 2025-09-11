Samsung na IFA 2025 predstavil najtenší tablet Galaxy Tab S11 Ultra a nový Galaxy S25 FE

Všetky predstavené modely majú nové používateľské rozhranie One UI 8 a zákazníci sa môžu tešiť na množstvo štýlového príslušenstva a výhodných akcií.
Tenké a výkonné tablety Galaxy Tab S11 a Galaxy Tab S11 Ultra
Medzi najväčšie výhody modelu Galaxy Tab S11 Ultra patrí bezpochyby vylepšený systém Samsung DeX a tiež prepracované dotykové pero S Pen. Vďaka týmto novinkám tablet skvelo zvláda multitasking a náročné pracovné úlohy, ale zároveň slúži ako vynikajúci nástroj na tvorivé činnosti všetkého druhu. Zápisky z pracovného stretnutia, poznámky z prednášky, skice či obrázky – nič z toho nepredstavuje pre Galaxy Tab S11 Ultra problém, nech ho používate kdekoľvek.
Produktivita a vylepšená umelá inteligencia
S používateľským rozhraním One UI 8 dostávajú používatelia do rúk multimodálnu umelú inteligenciu v najvyspelejšej súčasnej podobe – tablet rozumie nielen príkazom na displeji, ale aj hovorenému slovu a navyše dokáže sledovať okolie očami svojho majiteľa. Následne v reálnom čase ponúka užitočné riešenia a uľahčuje tak prácu, tvorbu aj zábavu.
Okrem umelej inteligencie Galaxy AI patrí k najväčším prednostiam nových tabletov vylepšený systém Samsung DeX, určený predovšetkým na pracovné využitie pri multitaskingu, ale aj na robenie poznámok zo stretnutí a podobne. Je jedno, či práve navrhujete nový dizajn nejakého výrobku alebo si zostavujete plán pracovnej cesty – tablet zo série Galaxy Tab S11 vám v tom pomôže na každom kroku, od zberu informácií až po zdieľanie výsledkov.
Najmä v kombinácii s ochranným krytom s klávesnicou sa Galaxy Tab S11 ľahko zmení na personalizovanú mobilnú pracovnú stanicu s jednoduchým prístupom k asistenčným službám s umelou inteligenciou – stačí stlačiť samostatné tlačidlo Galaxy AI.
Séria Galaxy Tab S11 je zo všetkých tabletov Galaxy vôbec najvýkonnejšia, zásluhu na tom má predovšetkým špičková hardvérová výbava a vynikajúci displej – to všetko v tenkom elegantnom vyhotovení. Galaxy Tab S11 Ultra je vôbec najtenší tablet, aký Samsung kedy vyrobil. Úplne po prvýkrát sa medzi tabletmi predstavuje aj vynikajúci 3 nm procesor s rýchlejším spracovaním dát, čo znamená plynulejší multitasking a spoľahlivejšiu prácu umelej inteligencie.
Nováčik z rodiny Galaxy S25
Telefón Galaxy S25 FE je určený predovšetkým kreatívnym jednotlivcom a má vo výbave množstvo skvele fungujúcich nástrojov na úpravu fotografií a videí, napríklad Generatívne úpravy alebo Okamžité spomalenie. Výrazný krok vpred predstavuje aj vylepšený predný fotoaparát s 12 megapixelmi a inteligentnou technológiou ProVisual Engine – s ňou si milovníci selfie naozaj prídu na svoje. K skvelému výkonu prispieva aj batéria s kapacitou 4900 mAh, ktorá narástla o 200 mAh oproti predchádzajúcemu modelu, a nová odparovacia komora, väčšia o viac než 10 %. Medzi veľké výhody patrí aj rýchle káblové nabíjanie 45 W, takže doma ani na cestách sa nemusíte obávať, že vám dôjde energia na dlhší čas.
Jedinečný fotomobil s umelou inteligenciou
Umelá inteligencia Galaxy AI je neoddeliteľnou súčasťou telefónnej výbavy, jej činnosť ešte vylepšujú multimodálne schopnosti telefónu a používateľské rozhranie One UI 8. Vďaka tomu môžu noví používatelia vstúpiť do éry prirodzenej a jednoduchej interakcie s modernou technológiou, ktorú možno ovládať kombináciou hlasu a dotykov na displeji. Výsledkom je intuitívna asistencia, ktorá výrazne uľahčuje každodenný život.
Vyskúšajte napríklad funkciu AI asistent Gemini Live, ktorá umožňuje konverzáciu v reálnom čase a ktorú navyše vylepšuje multimodálna umelá inteligencia. Zariadenie vďaka nej vidí to isté, čo používatelia a komunikácia tak berie do úvahy okolie a kontext. Príklad: balíte sa na cestu a premýšľate, čo si vziať. V takej situácii stačí namieriť fotoaparát na dva kusy oblečenia, medzi ktorými volíte, a opýtať sa: „Čo sa viac hodí k počasiu v Londýne?“. Gemini okamžite a prirodzene odpovie.
Do výbavy Galaxy S25 FE patrí okrem iného špičkový fotoaparát s najnovšou inteligentnou technológiou ProVisual Engine. Predný fotoaparát má vyššie rozlíšenie 12 megapixelov, čo ocenia najmä nadšení milovníci selfie. Vylepšenia sa dočkala aj obľúbená sada nástrojov večerného a nočného fotografovania – k dispozícii je okrem iného fotografický režim s minimalizáciou šumu alebo technológia Super HDR pri natáčaní videa, vďaka ktorým sa môžete tešiť na živé farby a výrazný kontrast každej snímky. Osvedčený Asistent fotografií výrazne rozširuje možnosti úprav, takže môžete dať úplne voľný priechod svojim kreatívnym predstavám.
Vyskúšajte Galaxy aj bez Galaxy
Chcete si vyskúšať hneď teraz používateľské prostredie One UI 8 zariadení Samsung Galaxy? Na akomkoľvek tablete alebo smartfóne bez ohľadu na operačný systém si spustite bezplatnú aplikáciu Try Galaxy a ponorte sa do prostredia Galaxy vrátane nových funkcií a tipov, ktoré vám uľahčia každý deň.
Štýlové príslušenstvo Galaxy
S novým zariadením prináša Samsung aj širokú škálu príslušenstva, ktoré vám pomôže odlíšiť sa a zároveň ochrániť svoje zariadenie. Kryty Samsung sú navrhnuté tak, aby si každý vybral ten svoj podľa vlastného vkusu. Či už túžite po štýlovom a odolnom kryte na telefón, alebo oceníte kryt na tablet s klávesnicou. V e-shope samsung.sk nájdete popri originálnych krytoch aj nabíjačky, káble, ochranné sklá a ďalšie príslušenstvo.
Tablety aj telefóny sú už v predaji
Pri tabletoch sa môžete tešiť na elegantné šedé a strieborné farebné vyhotovenie. Špičkový telefón si zaobstaráte v čiernom, bielom, tmavomodrom alebo bledomodrom variante. Na novinky môžete využiť výhodnú akciu „Vymeň starý za nový“. Pri odpredaji starého zariadenia získate k jeho hodnote aj výhodný výkupný bonus. Na Samsung Galaxy Tab S11 získate bonus v hodnote 150 EUR a na verziu Ultra 350 EUR. Pri kúpe nového mobilu Galaxy S25 FE dostanete extra bonus v hodnote 150 EUR. Odpredajte svoj starý telefón, tablet alebo smart hodinky a znížte si tak obstarávaciu cenu noviniek Samsung.
Záujemcovia, ktorí si zakúpia novinky od 4. 9. do 30. 9. a do konca októbra napíšu recenziu, majú možnosť získať zadarmo ochranný kryt s klávesnicou pri kúpe tabletu alebo slúchadlá Samsung Galaxy Buds3 FE pri kúpe mobilu. Recenziu je nutné zverejniť priamo v e-shope partnerského obchodu, kde zákazník zariadenie zakúpil, alebo na webe Heureka.sk na stránke produktu. Recenziu je potrebné následne zaregistrovať v aplikácii Samsung Members. Viac podrobností o akcii sa dozviete na stránke novysamsung.sk.
