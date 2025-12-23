Šampiónovi Humphriesovi bolo súpera ľúto, ale nemohol ho nechať vyhrať

Na majstrovstvách sveta v šípkach v Londýne nie je núdza o prekvapenia.
Druhé kolo svetového šampionátu PDC v šípkach v Londýne „neprežil“ ďalší z favoritov, nasadená sedmička James Wade.

Podľahol svojmu krajanovi, 43. hráčovi svetového rebríčka, Rickymu Evansovi 2:3 napriek tomu, že celkovo vyhral viac legov, mal lepší bodový priemer, lepšie percento deblových pokusov a dokonca dosiahol 170.

Štyridsaťdvaročný Angličan je tretí šípkar z najlepšej svetovej desiatky, ktorý sa nedostal ani do tridsaťdvojky najlepších. Pred ním sa predčasne lúčili jeho krajan Chris Dobey (8.) a Walesan Gerwyn Price (9.).

Evans prekvapil Wada

Evans vyhral rozhodujúci set 6:4 a celkovo získal 13 legov počas celého zápasu, o jeden menej ako jeho súper Wade. Bodový priemer víťaza na príjme bol 88,19 bodov v porovnaní s 92,51 u zdolaného hráča s prezývkou „The Machine“. Evans sa v 3. kole po Vianociach stretne so svojím 20-ročným krajanom Charliem Manbym. Ten zdolal Američana Adama Sevadu 3:0.

„Predstavte si, že prídete na zápas a zvíťazíte 3:0. Aký to má význam a koho to zaujíma? Treba to urobiť tak, aby to bolo trochu zaujímavé,“ vravel Evans podľa BBC Sport.

Sedemdesiatnik skončil

Jeden z favoritov Luke Humphries sa ukázal byť príliš silný pre 71-ročného Singapurčana Paula Lima. Šampión z roku 2024 pohodlne postúpil po víťazstve 3:0.

Lim je legenda

Humphries bol v prvých dvoch setoch nemilosrdný a vyhral všetkých osem odohraných legov. Lim sa neskôr postaral o najväčšiu radosť večera pre fanúšikov v Alexandra Palace, keď dosiahol double top a zabezpečil si tak svoj jediný leg v zápase. Na víťazstvo mu to zďaleka nestačilo.

„Mám ho veľmi rád a naozaj som nechcel siedmykrát proti nemu vyhrať. Musel som však, lebo toto sú majstrovstvá sveta a tretie kolo je moja povinnosť. Lim je pre mňa legenda a dúfam, že som ho nevidel na šípkarskom pódiu poslednýkrát,“ uviedol 30-ročný Humphries.

