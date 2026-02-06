Samovražedný útočník zabil v mešite v pakistanskom Islamabade najmenej 30 ľudí

Najmenej 30 ľudí zahynulo a viac ako 130 osôb utrpelo zranenia pri výbuchu v šiitskej mešite v pakistanskej metropole Islamabad. Informovali o tom v piatok miestne úrady, podľa ktorých útok vykonal samovražedný atentátnik.
Útočníka zastavili
Vysokopostavený policajný predstaviteľ, ktorý nechcel byť menovaný, uviedol, že „explózia nastala po piatkových modlitbách v šiitskej mešite“. Bezpečnostný zdroj agentúre AFP povedal, že za útokom stál samovražedný útočník. „Útočníka zastavili pri bráne, kde sa odpálil,“ uviedol zdroj pod podmienkou anonymity.
Miestne úrady vo vyhlásení spresnili, že útok sa odohral v oblasti Tarlaj Kalán. „Pri útoku na mešitu zahynulo 30 ľudí,“ uvádza sa v správe. Zároveň dodali, že „počet pacientov prevezených do rôznych nemocníc presiahol 130“.
Sústrasť rodinám
Fotograf agentúry AFP pred Pakistanským inštitútom lekárskych vied, ktorý je jednou z najmodernejších nemocníc v krajine, videl desiatky zranených, ktorých privážali sanitky aj súkromné vozidlá.
Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf útok ostro odsúdil a vyjadril sústrasť rodinám obetí.