Samaranch má väzby na Čínu, pred voľbami prezidenta MOV na tom nevidí nič nevhodné

Juan Antonio Samaranch Jr. v stredu odmietol návrhy, že dvaja čínski členovia Medzinárodného olympijského výboru (MOV) by nemali mať právo hlasovať v štvrtkových voľbách prezidenta tejto organizácie.

Šesťdesiatpäťročný Samaranch je jedným zo siedmich kandidátov, ktorí sa uchádzajú o nástupníctvo po Thomasovi Bachovi. Ak by bol vo štvrtok úspešný, zapísal by sa do histórie tým, že by nasledoval kroky svojho otca rovnakého mena, ktorý viedol MOV od roku 1980 do 2001.

Možný konflikt záujmov

Dvaja čínski členovia MOV, Jü Caj-čching a Li Ling-wej, sú v správnej rade Nadácie Juana Antonia Samarancha, ktorá sídli v Číne a má za cieľ podporovať politické a ekonomické príležitosti medzi touto krajinou a Španielskom. Hoci občania akejkoľvek krajiny nemôžu hlasovať za svojho krajana, spomenutí Číňania by mohli podporiť Samarancha napriek možnému konfliktu záujmov. Samaranch tvrdí, že na tom nevidí nič nevhodné.

„Nadácia bola vytvorená pred viac ako 12 rokmi a je to čínska nadácia, ktorá nesie meno mojej rodiny,“ povedal Samaranch novinárom. „Je to v rámci pravidiel a prial by som si, aby to bola výhoda, ale nemyslím si, že to tak bude.“