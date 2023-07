Sagan sa v 14. etape Tour de France 2023 vyhol hromadnému pádu, na zemi skončili desiatky cyklistov (video)

Po skončení sobotňajšej 14. etapy na 110. ročníku cyklistických pretekov Tour de France sa hovorilo predovšetkým o hromadnom páde v jej úvode, do ktorého boli zapletené desiatky pretekárov.

Medzi nimi však nebol Slovák Peter Sagan, ktorý v dosiaľ najnáročnejšej etape tohtoročnej edície úspešne prišiel do cieľa. Pri stúpaniach sa držal popri šprintéroch a kontroloval si časový limit. Napokon skončil na 141. mieste.

„Hneď na štarte to tam spadlo… Neviem, či po dvoch alebo troch kilometroch. Bola prehánka a cesta bola mokrá. Neviem, či tam nespadlo možno až 50 ľudí. Neutralizovali štart, vypustili to do konca a odtiaľ som už putoval v grupette až do cieľa. Prišiel som v limite, takže je to v poriadku,“ povedal pre RTVS Sagan, ktorý mal v cieli manko 37:57 min na víťazného Carlosa Rodrígueza.

🤩 Relive an action-packed stage from inside the pack!

Spomenutý Španiel v službách tímu INEOS Grenadiers v závere etapy unikol dvom najväčším ašpirantom na celkové víťazstvo.

Pred Slovincom Tadejom Pogačarom (UAE Team Emirates) a Dánom Jonas Vingegaardom (Jumbo-Visma) triumfoval s náskokom piatich sekúnd. V celkovej klasifikácii vedie minuloročný šampión Vingegaard o desať sekúnd pred Pogačarom. Rodríguez sa posunul na 3. miesto a na lídra stráca 4:43 min.

🤩 What a stage again today! The two leaders go head to head , and today it was @_rccarlos who took advantage!

🎬 Here’s the summary 🇫🇷 of this 14th stage!

And to think it’s only the first day in the Alps…#TDF2023 pic.twitter.com/cdjUGcFMs0

— Tour de France™ (@LeTour) July 15, 2023