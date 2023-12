S problémami pri dodávkach energií počas zimy ráta takmer 75 percent obyvateľov Ukrajiny

Na možné problémy v dodávkach energií počas zimy sa pripravuje takmer 75 percent Ukrajincov. Najintenzívnejšie sa na možné výpadky dodávok pripravujú obyvatelia Kyjeva, ľudia v mladom a strednom veku a ľudia s vyššími príjmami. Ako informuje web Ukrajinská pravda, vyplýva to z prieskumu, ktorý 22. a 23. novembra urobila sociologická firma Rating.

Najčastejšie sa Ukrajinci na prípadné problémy v dodávkach energií pripravujú nákupom bateriek, vytváraním zásob potravín a pitnej vody a nákupom akumulátorov a generátorov. Každú z týchto činností vykonávala viac ako polovica opýtaných.

Výsledky prieskumu ukazujú, že 74 percent Ukrajincov neplánuje opustiť svoje domovy, ak týždeň zostanú bez elektriny. Takmer štvrtina Ukrajincov sa v takom prípade plánuje presťahovať na iné miesto.

Jedenásť percent sa bude snažiť presťahovať v rámci svojej lokality, 8 percent do inej lokality, 3 percentá do prechodného ubytovania, napríklad v škole a podobne, a dve percentá respondentov sa pokúsia odísť do zahraničia.