Rytmus v úlohe zmrzlinára a na svedomí to má Miro Jaroš (video+foto)

Svetlo sveta uzrela nová pesnička o osviežujúcej maškrte z dielne speváka pre deti, Mira Jaroša. Mimoriadne obľúbený interpret k spolupráci oslovil najvýraznejšieho slovenského rapera – Rytmusa.

Pestrofarebný videoklip

Dvojica, novinku s názvom Zmrzlina, ponúkla fanúšikom prostredníctvom pestrofarebného videoklipu. Prvotná verzia piesne vznikla už pred 2 rokmi, pričom ju mal Miro odloženú v “šuplíku“, kde čakala na svoju príležitosť, ale aj novší šat.

„Keď som začal nahrávať nový detský album, prehľadával som zložky v počítači a tam som ju objavil. Prehrával som si ju a organizátor našich koncertov, Roman Krajčír, spozornel a povedal. Táto by mala byť o zmrzline! A mne sa to hneď zapáčilo,“ prezrádza spevák, ako vznikol námet piesne, na ktorej sa začalo nanovo pracovať.

https://www.youtube.com/watch?v=uY8zkgYOkWE

Točenie komplikovali extrémne horúčavy

„Už keď sme tvorili pesničku s Randym Gnepom, vedel som, že bude výnimočná. Páčila sa mi energiou a vedel som, že to bude silná vec. Raz v noci som nemohol spať a premýšľal som nad novými vecami, ktoré máme na album pripravené a z čista jasna mi prišla myšlienka, že oslovím Paťa na spoluprácu. Nahral som mu hlasovku a ráno som si našiel odpoveď, že ide do toho,“ spomína Miro Jaroš na počiatok prepojenia dvoch rozličných hudobných žánrov. „Ja som sa nerozhodoval ani sekundu. Proste, dobrý pocit zo spojenia odlišných svetov, ktoré spája hudba a deti,“ potvrdil slovami Rytmus nadšenie z nevšednej spolupráce.

Foto: Miro Jaroš/Zmrzlina.

Hudobný podklad k Zmrzline vytvoril spomínaný Randy Gnepa, melódie i text má na svedomí Miro Jaroš a Patrik Rytmus Vrbovský doplnil svoju pasáž o ďalšie nápady. „Potom to už malo celkom rýchly spád. Paťo nahral svoju časť, v štúdiu sme to dali dokopy a začali sme riešiť klip. Nakrúcali sme celý deň pred zmrzlinárňou v Záhorskej Bystrici. Točenie nám komplikovali extrémne horúčavy, no našťastie tie zmrzliny, s ktorými sme tancoval,i boli len rekvizity, tak sa netopili. Som hrdý na náš team, na decká ako to zvládli. Milo ma prekvapil aj Paťo, aký bol medzi deťmi. Teším sa, že som ho mohol spoznať aj z tejto stránky. Keď som videl prvý strih klipu, vedel som, že takto to proste malo byť,“ teší sa spevák, že aj napriek sťaženým podmienkam sa video podarilo podľa predstáv. „Natáčalo sa mi veľmi prirodzene, akoby sme spolu točili po stýkrát,“ okomentoval slovami Rytmus výrobu klipu, z ktorých vyplýva, že si s Mirom Jarošom jednoducho “klikli“ po všetkých stránkach.

Foto: Miro Jaroš/Zmrzlina.

Videoklip zastrešili Pseudoart Creative. Melódia pesničky Zmrzlina, ale aj tanečné kreácie, ktoré Miro spolu s deťmi predvádzajú, majú nádych Bollywoodu. „Atmosféru umocnil Noro Grofčík svojou choreografiou, ktorý taktiež vybral do klipu detských tanečníkov. Noro získal Zlatý buzzer v šou Československo má talent a má za sebou veľa celosvetových úspechov. Veľmi ma to s ním bavilo, obdivoval som, akú má so mnou trpezlivosť,“ hovorí vďačne spevák.

Processed with VSCO with j5 preset Foto: Miro Jaroš/Zmrzlina.

Vo videu sa okrem skvelých tanečníkov objavuje i niekoľko ďalších účinkujúcich, ktorí si z nakrúcania odniesli obrovský zážitok.

„Na nakrúcanie si vyberáme rôzne typy detí. Je pre mňa dôležité poukázať na to, že každý sme iný a aby sme sa navzájom rešpektovali. V detskom jazyku to znamená, aby sme boli kamaráti a nesúdili druhých podľa vzhľadu. Som preto veľmi rád, že sme spoznali Tadeáška, ktorý si v klipe zahral postavu chlapca, ktorý sa prejedol zmrzliny a bolí ho bruško. Jeho mama mala pravdu, bol na tú rolu ako stvorený. Napriek tomu, že to bola preňho prvá herecká skúsenosť, zvládol to ako profesionál. Je to šťastný a výnimočný chlapec,“ otvoril Miro Jaroš tému, ktorá má v piesni poučný význam.

Zmrzlina je pesnička z pripravovaného albumu pre rodiny s deťmi, ktorý vyjde v októbri pod názvom Disko. Miro Jaroš na nosiči plánuje vydať až 14 pesničiek. „Môžem už teraz prezradiť, že okrem CD vyjde aj na gramofónovej platni a uvažujeme aj o magnetofónovej kazete. To je taký môj svet. Také trochu retro. Mám to rád,“ prezrádza spevák na záver skvelé správy.