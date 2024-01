Rytmus hľadá zlodeja, o pomoc prosí aj ľudí a sľubuje odmenu (video)

Slovenský raper Rytmus a jeho manželka Jasmina Alagič sa stali obeťami krádeže. V predposledný deň v roku sa do ich domu v Malinove vlámal lupič a odišiel so slušným lumpom.

Spôsobil škodu za tisíce eur, nikomu sa našťastie nič nestalo. O krádeži informovala TV Joj na svojej stránke Topstar.Noviny.sk.

Výkričník pre nás

Jasmina spolu s Rytmusom zverejnila na Instagrame vyjadrenie a celý incident považujú ako veľké ponaučenie.

„Ak to na niečo malo byť, toto, čo sa nám stalo, nech je to výkričník pre nás aj pre ostatných, my z tohto domu urobíme Prison Break, vy spravte to z vašich domov, čo máte možnosť urobiť, ale myslite na to, že aj keď ste preč za bieleho dňa, dávajte si pozor na svoje veci,“ vyzvala Jasmina sledovateľov.

Zároveň uviedla, že ich dom nebol v obci jediný, ktorý neznámy páchateľ vykradol. Manželia to nepovažujú za tragédiu a dokonca Jasmina trochu aj vo videu žartovala.

Pomôže niekto s dolapením zlodeja?

„Nechápem, prečo vesmír takto zareagoval vzal iba moje šperky.“ Na to zareagoval Rytmus, že aj jemu zlodej vzal retiazku. Tiež doplnila, že doma majú dokonalý trezor, ktorý sa nedá jednoducho vypáčiť. Nedávala si však doňho svoje cenné veci.

Rytmus tiež prisľúbil Jasmine, že jej dokúpi nové šperky. „Všetko, čo sa dá kúpiť, je lacné, preto ti kúpim nové.“ Bol by však rád, keby zlodej neunikol bez trestu.

„Priatelia, teraz mi ani tak nejde o materiálne veci ako o to, že ak je tu niekto, kto mi pomôže s dolapením zlodeja, tak sa mu pekne odvďačím,“ dodal raper.