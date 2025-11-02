Rybári zachránili troch ľudí z horiacich unimobuniek

Zranenia utrpeli štyria ľudia vrátane rybára, ktorý má popálenú ruku a poranenia od ostnatého drôtu.
Dvaja rybári zachránili v noci na sobotu troch ľudí z horiacich unimobuniek v českom mestečku Veselí nad Moravou v okrese Hodonín. Všimli si požiar a trom ľuďom pomohli ešte pred príchodom hasičov uniknúť pred plameňmi, povedal hovorca juhomoravských hasičov Štefan Komosný. Informuje o tom web Novinky.cz.

Na miesto vyrazili tri profesionálne a tri dobrovoľné hasičské jednotky. Ešte pred ich príchodom však zohrali kľúčovú úlohu dvaja rybári, ktorí sa nachádzali blízko miesta udalosti. „Jeden z nich začul výbuch a uvidel plamene šľahajúce z unimobuniek. K miestu okamžite pribehol,“ uviedol Komosný.

Pri plote rybár zazrel muža, ktorému horela bunda. Cez plot ho pretiahol do bezpečia. Spolu s kamarátom potom vykopli výplň bránky a z objektu vyslobodili ďalších dvoch popálených ľudí. „Rybár, ktorý pomáhal ako prvý, utrpel popáleninu ruky a poranenia od ostnatého drôtu. Celkovo si tak udalosť vyžiadala štyroch zranených,“ dodal hovorca.

