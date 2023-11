Rusom sa nevydaril útok na Avdijivku, podľa Britov je postup ukrajinských síl na juhu statický (video)

Postup ukrajinských síl na juhu zostáva „relatívne statický“, keďže sa nachádzajú medzi dvoma hlavnými líniami ruských „dobre pripravených obranných pozícií“.

Ruským okupantom zasa nevyšiel rozsiahly útok na mesto Avdijivka v Donbase, pretože narazil „na silnú ukrajinskú obranu“. V najnovšej aktualizácii o tom informuje britské ministerstvo obrany, píše spravodajský portál Sky News.

Orc ambush❗

A bunch of 🇷🇺russian orcs attempting a breakthrough in #Avdiivka is entirely annihilated

✊🏻🇺🇦 pic.twitter.com/tUW3UGPuSa

— АЗОВ South (@Azovsouth) November 2, 2023