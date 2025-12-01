Ruský vojak zastrelil sedem spolubojovníkov po podpise novej zmluvy s armádou

Ruské úrady pátrajú po vojakovi, ktorý je podozrivý zo zabitia siedmich spolubojovníkov. Incident sa stal krátko po tom, ako sa vrátil z ukrajinského zajatia. Ako referuje web United 24, informuje o tom bieloruské nezávislé médium Nexta.
Podozrivým je Sergej Jakušev. Jakušev podpísal novú zmluvu s armádou a nastúpil k 83. motostreleckému pluku 69. divízie, kde sa incident odohral. Podľa portálu NEXTA, ktorý cituje ruské zdroje, k streľbe došlo na vojenskej základni. Jakušev z miesta činu ušiel a predpokladá sa, že sa ukrýva v Belgorodskej oblasti.
Ruské orgány činné v trestnom konaní vydali zatykač a varovali, že môže byť ozbrojený. Ruské ministerstvo obrany ani štátne médiá sa k incidentu nevyjadrili.
Putin povedal, kedy Rusko ukončí svoju ofenzívu na Ukrajine
Nejde o prvý smrteľný prípad v radoch ruskej armády. Po návrate bývalých väzňov, ktorí bojovali na Ukrajine, sa v krajine prudko zvýšil počet závažných trestných činov a dosiahol najvyššiu úroveň za ostatných 15 rokov. Oficiálne údaje ukázali, že v prvom polroku tohto roka zaznamenali viac ako 333-tisíc závažných a obzvlášť závažných trestných činov. Nezávislé vyšetrovania zároveň spojili stovky násilných prípadov vrátane vrážd a útokov s navrátenými vojakmi.