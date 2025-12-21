Ruský prezident Vladimir Putin je pripravený hovoriť s Emmanuelom Macronom

Francúzsko v nedeľu privítalo, že ruský prezident Vladimir Putin je pripravený hovoriť so svojím náprotivkom Emmanuelom Macronom po tom, čo francúzsky líder povedal, že Európa by mala opäť osloviť Rusko ohľadom ukončenia vojny na Ukrajine.
„Je vítané, že Kremeľ verejne súhlasil s týmto prístupom. V najbližších dňoch sa rozhodneme o najlepšom spôsobe, ako postupovať,“ uviedol Elyzejský palác.
Musí to byť transparentné
Francúzsko však zdôraznilo, že akákoľvek diskusia s Moskvou sa bude viesť „plne transparentne“ s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a európskymi spojencami a že jeho cieľom zostáva zabezpečenie „stabilného a trvalého mieru“ pre Ukrajinu.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v rozhovore, ktorý v nedeľu zverejnila ruská štátna tlačová agentúra RIA Novosti, uviedol, že Putin „vyjadril ochotu viesť dialóg“ so svojím francúzskym kolegom.
Obrátiť sa na Putina
Macron začiatkom týždňa povedal, že podľa neho by sa Európa mala obrátiť na Putina, a nie nechať Spojené štáty, aby prevzali iniciatívu v rokovaniach o ukončení konfliktu na Ukrajine, ktorý sa začal rozsiahlou ruskou inváziou v roku 2022.
„Invázia na Ukrajinu a tvrdohlavosť prezidenta Putina ukončili akúkoľvek možnosť dialógu“ za posledné tri roky, uviedol Elyzejský palác. Dodal však, že „hneď ako sa vyhliadky na prímerie a mierové rokovania stanú jasnejšími, bude opäť užitočné hovoriť s Putinom.“
Spojené štáty organizujú tento víkend na Floride ďalšie rokovania zamerané na ukončenie ukrajinského konfliktu.