Ruský dron zabil dvoch ukrajinských novinárov v Doneckej oblasti

Ruský dron vo štvrtok zabil dvoch ukrajinských novinárov a ďalšieho zranil v meste Kramatorsk v Doneckej oblasti. Ide o zamestnancov medzinárodného ukrajinského televízneho kanálu Freedom, ktorý uviedol že žurnalisti a nachádzala vo svojom aute na čerpacej stanici, keď zaútočil dron Lancet.
Médiá identifikovali obete ako televíznu reportérku štyridsaťtriročnú Olenu Gramovovú kameramana Jevhena Karmazina. Dodali, že ďalší novinár, Alexander Kolyčev, bol po útoku hospitalizovaný.
Začiatkom tohto mesiaca zahynul pri frontovej línií v Doneckej oblasti francúzsky fotograf Antoni Lallican. Od roku 2022, keď Rusko začalo vojnu proti Ukrajine, zomrelo pri spravodajskom pokrývaní vojny viacero novinárov, hoci presné počty sa podľa rôznych zdrojov líšia. Mimovládna organizácia Reportéri bez hraníc uviedla, že Lallican bol 14. obeťou ruskej armády.