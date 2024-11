Ruský dezertér odhalil tajomstvá. V deň začiatku vojny boli jadrové zbrane pripravené

Bývalý dôstojník ruských jadrových síl odhalil pre spravodajskú televíziu BBC tajomstvá zo stráženia prísne tajnej jadrovej základne počas úvodných dní ruskej invázie na Ukrajinu.

„V deň, keď začala vojna, boli zbrane plne pripravené,“ povedal vojak, ktorý vystupuje pod pseudonymom Anton. Poukázal pritom na bojový poplach, ktorý trval niekoľko týždňov. Tento pohotovostný stav zodpovedá vtedajšiemu vyhláseniu ruského vodcu Vladimira Putina o uvedení jadrových síl do „špeciálneho režimu bojovej pripravenosti“.

Mali len ruskú štátnu televíziu

Anton poskytol BBC dokumenty potvrdzujúce jeho službu i jeho útvar, hoci udalosti nie je možné úplne nezávisle overiť. „Boli sme pripravení vypustiť sily do mora a do vzduchu a teoreticky uskutočniť jadrový útok,“ hovorí Anton, ktorý sa s reportérom BBC stretol na tajnom mieste mimo Ruska. Pre jeho vlastnú ochranu BBC neprezradí, kde to bolo.

Podľa Antona bola jeho jednotka izolovaná na základni a informácie mali len z ruských štátnych médií. „Automaticky sme plnili svoje povinnosti. Nebojovali sme vo vojne, starali sme sa len o ochranu jadrových zbraní. Všetko, čo sme mali, bola ruská štátna televízia,“ dodal.

Každý je profesionál, žiadne telefóny

Vraví, že v rámci ruských jadrových síl existuje prísne tajné fungovanie. „Je tam veľmi prísny výberový proces. Každý je profesionálny vojak – žiadni branci,“ vysvetľuje. „Každý musí podstupovať neustále kontroly a previerky na detektore lži. Plat je oveľa vyšší a vojaci nie sú posielaní do vojny. Sú tam na to, aby buď odrazili, alebo vykonali jadrový útok.“

Anton hovorí, že život na jadrovej základni je prísne kontrolovaný. „Mojou zodpovednosťou bolo zabezpečiť, aby si vojaci podo mnou nevzali na základňu žiadne telefóny. Je to uzavretá spoločnosť, žiadni cudzinci. Ak chcete, aby vás navštívili rodičia, musíme podať žiadosť bezpečnostnej službe FSB tri mesiace vopred.“

Jadrové zbrane kontrolujú nepretržite

Niektorí západní experti tvrdia, že ruské zbrane väčšinou pochádzajú zo sovietskej éry a možno ani nebudú fungovať. Anton odmietol takýto pohľad ako „veľmi zjednodušený“. „V niektorých oblastiach môžu byť niektoré staromódne typy zbraní, ale krajina má obrovský jadrový arzenál, obrovské množstvo hlavíc vrátane neustálej bojovej hliadky na zemi, na mori a vo vzduchu.“ Vraví, že ruské jadrové zbrane sú plne funkčné a pripravené na boj. „Práca na údržbe jadrových zbraní sa vykonáva neustále, nikdy sa nezastaví. Ani na minútu.“

Dezertér Anton sa stal nepohodlný pre svoje odmietnutie vykonávať propagandistické prednášky, ktoré považoval za vojnový zločin. „Hovorili nám, že ukrajinskí civilisti sú bojovníci a mali by byť zničení,“ vyhlásil Anton a doplnil, že odmietol šíriť takúto propagandu. Následne bol preložený do bežnej útočnej brigády a pohrozili mu vojenským súdom.

Kamarátov radšej nekontaktuje

Po úteku z Ruska sa Anton stal symbolom pre ďalších dezertérov. Organizácia „Idite lesom“ hlási zvýšený počet dezertérov hľadajúcich pomoc, pričom veľké množstvo dezertérov kremeľský režim násilne dostal naspäť do Ruska.

Aj napriek úniku z krajiny Anton čelí neustálej hrozbe a žije v utajení, aby chránil seba a ostatných vojakov. Napriek všetkým nebezpečenstvám Anton chce, aby sa svet dozvedel, že mnohí ruskí vojaci sú proti vojne. Kamarátov na jadrovej základni nekontaktuje, pretože by ich vystavil riziku, ak by išli na detektor lži.