Rusko vyslalo na Sumskú oblasť 13 kamikadze dronov, útoky spôsobili čiastočný výpadok prúdu aj dodávok vody (video)

Rusko útočilo na energetickú infraštruktúru v Sumskej oblasti, pričom spôsobilo čiastočný výpadok prúdu aj dodávok vody. Informuje o tom spravodajský portál Ukrajinská pravda s odvolaním sa na tamojšie úrady a verejnoprávneho vysielateľa Suspiľne.

Šéf vojenskej administratívy v meste Sumy Oleksij Drozdenko uviedol, že tam nasadili centrá na pomoc obyvateľom, ktorí majú ťažkosti v dôsledku výpadkov elektriny. Suspiľne informoval, že zariadenia kritickej infraštruktúry v Sumy boli prepnuté na záložné napájanie.

Ukrajinské vzdušné sily uviedli, že Rusko v noci na pondelok vyslalo na Sumskú oblasť 13 kamikadze dronov. Veliteľ vzdušných síl Mykola Oleščuk vysvetlil, že 12 z týchto bezpilotných lietadiel zničila protivzdušná obrana.

Last night I also mentioned a hit in #Sumy region, though details were not known.

It turns out the #Shostkinsky district was struck, causing „large fires in the residential sector and at a civilian facility“ according to #Ukraine officials.

Two people were injured.#StopRussia pic.twitter.com/Dt4Vs0kfy9

