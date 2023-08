Rusko „vymýva mozgy“ deťom uneseným z Ukrajiny. Je to hrozné, hovorí Simmonsová

Deportácie ukrajinských detí do Ruska možno považovať za únosy, ktorých cieľom bolo pretrhnúť ich väzby na Ukrajinu. Ako referuje web news.sky.com, pre ukrajinský portál ArmyInform to povedala britská veľvyslankyňa na Ukrajine Melinda Simmonsová.

Gesto dobrej vôle

„Je to hrozné zakaždým, keď si to akokoľvek predstavíte. Je celkom jasné, že ak kradnete deti z krajiny, robíte to preto, aby ste zabránili tomu, že bude existovať ďalšia životaschopná generácia schopná brániť krajinu,“ vyhlásila.

Komisárka pre práva detí pri úrade ruského prezidenta Maria Ľvová-Belová oznámila, že od začiatku invázie na Ukrajinu deportovali do Ruska viac ako 700-tisíc ukrajinských detí, z ktorých väčšina nemala rodičovský dohľad a previezli ich v rámci gesta „dobrej vôle“.

Vymývanie mozgov

Nezákonná deportácia detí sa považuje za vojnový zločin. To je dôvod, prečo Medzinárodný trestný súd v marci vydal zatykač na ruského vodcu Vladimira Putina a spomenutú ombudsmanku Ľvovú-Belovú. Podľa Simmonsovej deti, ktoré Rusko odoberie alebo si ich ponechá, sú „vystavované mimoriadnemu, neúnavnému vymývaniu mozgov“, čo zase „vytvára psychologickú bariéru medzi deťmi a ich rodičmi“.

„Vieme, že existujú prípady, keď si deti vracajúce sa z Ruska myslia, že bojovať proti Ukrajine je správna vec,“ dodala a podotkla, že Ukrajina sa bude musieť vysporiadať aj s tým, ako napraviť škody spôsobené týmto „vymývaním mozgov“.