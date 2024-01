Rusko zmenilo taktiku, už neútočí na energetickú infraštruktúru Ukrajiny

Rusko podľa britského ministerstva obrany prinajmenšom dočasne zmenilo ciele svojich raketových útokov proti Ukrajine a namiesto energetiky útočí na vojenské kapacity Kyjeva.

Najnovšie ruské raketové údery s najväčšou pravdepodobnosťou mierili na ukrajinský obranný priemysel, konštatuje britské vojenské spravodajstvo v správe, ktorú v stredu zverejnilo na mikroblogovacej sieti X. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

Začiatkom decembra sa zdalo, že Moskva obnoví bombardovaciu kampaň údermi proti energetickým zariadeniam. Avšak nové ruské operácie naznačujú, že Rusi prinajmenšom dočasne zmenili svoje ciele.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 03 January 2024.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/SlM6qFaEjx

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 3, 2024