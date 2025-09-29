Rusko odstúpilo od európskeho dohovoru proti mučeniu

Ruský vodca Vladimir Putin v pondelok podpísal zákon o odstúpení Ruska od Európskeho dohovoru na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. Táto dohoda má za cieľ posilniť práva ľudí vo väzbe a umožňuje nezávislým pozorovateľom kontrolovať väznice a zadržiavacie zariadenia.
Kremeľ v dôvodovej správe k zákonu, ktorý schválila ruská Štátna duma, obvinil Radu Európy z „diskriminácie“, pretože odmietla poskytnúť Rusku zastúpenie vo svojich štatutárnych orgánoch. Rusko v marci 2022 vylúčili z organizácie, ktorá dohliada na dodržiavanie ľudských práv. Dôvodom bolo, že Moskva mesiac predtým rozpútala vojnu na Ukrajine.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí v auguste uviedlo, že odstúpenie od dohovoru „nepoškodí“ ruských občanov a že krajina „zostáva zaviazané svojim medzinárodným záväzkom v oblasti ľudských práv“. Rozhodnutie o odstúpení prichádza po opakovaných obvineniach medzinárodných dozorných orgánov, že Moskva porušuje ľudské práva počas vojny proti Ukrajine.
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe minulý týždeň konštatovala, že Moskva nesie zodpovednosť za „rozsiahle a systematické porušovanie“ medzinárodného práva pri zaobchádzaní s ukrajinskými vojnovými zajatcami, vrátane „svojvoľných popráv“.