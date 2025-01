Rusko od začiatku vojny proti Ukrajine do armády naverbovalo do 180-tisíc väzňov

Rusko do vojny proti Ukrajine od jej odštartovania do novembra minulého roka naverbovalo 140-tisíc až 180-tisíc väzňov. Ako informuje web Kyiv Independent, uviedla to vo štvrtok ukrajinská zahraničná spravodajská služba.

V stredu však nadobudlo platnosť ruské vládne nariadenie, ktoré zrušilo jednorazovú platbu vo výške 3 524 dolárov pre väzňov, ak podpíšu kontrakt s ruským ministerstvom obrany na účasť vo vojne proti Ukrajine.

„Zrušenie tejto jednorazovej platby je dôkazom prehlbujúcej sa krízy v ruskej ekonomike a nedostatku finančných zdrojov,“ tvrdí ukrajinská zahraničná rozviedka.