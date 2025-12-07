Rusko na Ukrajine za uplynulý týždeň stratilo viac ako 10-tisíc vojakov

Počas uplynulého týždňa na Ukrajine podľa Kyjeva Rusko stratilo 10 010 vojakov. Počet príslušníkov ruských ozbrojených síl vyradených z boja sa tak od začiatku vojny zvýšil na viac ako 1,18 milióna. Vyplýva to z údajov, ktoré na Facebooku za ostatných sedem dní zverejnil ukrajinský generálny štáb.
Za uplynulý týždeň Moskva podľa neho prišla aj o 15 tankov, 16 obrnených bojových vozidiel pechoty, 167 delostreleckých systémov, desať raketometov a jedno lietadlo.
Od začiatku invázie na Ukrajinu Rusko podľa Kyjeva celkovo stratilo už 11 401 tankov, 23 688 obrnených bojových vozidiel pechoty, 34 907 delostreleckých systémov, 1 562 raketometov a 431 lietadiel.